Как в нулевые: В России торгуют местами в очереди к автодилерам

Россияне начали продавать места в очереди у дилеров на покупку дефицитных новых машин, выяснила «Газета.Ru». Цены на подобные услуги достигают 50-70 тыс. рублей на фоне повышенного спроса на автомобили. Дилеры и прогнозируют дальнейшее усиление дефицита машин.

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На сайтах бесплатных объявлений и тематических форумах автовладельцев появились предложения о продаже места в очереди за покупкой новых автомобилей у дилеров, выяснила "Газета.Ru".

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Люди, заказавшие новый автомобиль несколько месяцев назад, выставляют свои места в очереди на продажу. Объявления касаются популярных в России моделей, традиционно входящих в топ продаж – в частности, Skoda Octavia и Kodiaq, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Hilux. Некоторые авторы публикаций обещают покупку заказанных ими машин без дилерских накруток и допоборудования, а свой отказ от приобретения новой машины чаще всего объясняют семейными обстоятельствами. При этом, по словам продавцов, машин им пришлось ждать многие месяцы.

"Заказ на автомобиль делал в феврале 2021 года. Первоначальный срок на конец мая. Потом отодвинули, сказали, что в июле должна прийти. 50 тыс. рублей на руки", – написал пользователь форума владельцев Skoda, предлагающий уступить право приобретения новой Octavia с мотором 1.4 и роботизированной коробкой DSG.

avito.ru

Корреспонденту "Газеты.Ru", откликнувшемуся на объявление, продавец рассказал, что сейчас автомобиль уже доставлен дилеру в Москве. Свою выгоду от уступки очереди он оценил в 50-70 тыс. рублей.

"Сейчас я ее либо беру, либо она остается у дилера. Если ее вам буду отдавать, то за 2 миллиона рублей. Укомплектована она хорошо. Либо я ее выкупаю, выставляю на продажу сам – тогда она будет дороже, - описал ситуацию посредник, – Дилер говорит, что за 2,3 млн рублей такие машины сейчас просто улетают и они были бы счастливы, если бы я отказался от покупки".

Для оформления сделки продавец предложил внести ему залог в 30-50 тысяч рублей и окончательно решить вопрос у дилера – выкупить машину на свое имя с последующей перепродажей, либо сразу оформить договор на окончательного покупателя.

Без накруток

Житель Белгорода, заказавший кроссовер Nissan X-Trail с мотором 2.5 и в богатой комплектации LE+ разместил объявление о продаже очереди на "Авито" Он ожидает поставки машины в конце августа и готов уступить право ее выкупа за 50 тыс. рублей. Дополнительных дилерских накруток, обычных в период дефицита, удастся избежать, уверяет он.

"Для того, чтобы машина пришла без дополнительных опций, я предварительный договор и заключал. Дилер никакие свои опции ставить не будет. Цена будет заводская на момент выкупа", - уверяет продавец.

По его словам, отказаться от покупки он решил по финансовым обстоятельствам – его нынешнюю Toyota Camry не удалось выгодно сдать в трейд-ин.

avito.ru

В 50-60 тысяч рублей оценивают свои услуги и авторы других подобных объявлений. Причем все они говорят, что решили отказаться от покупки заказанных машин.

"Продавцы очереди" отмечают, что ожидание автомобилей растянулось на долгие месяцы – к примеру, заказанный в марте кроссовер Toyota RAV4 должен прийти к дилеру в Улан-Удэ только в середине сентября.

Продажу места в очереди на покупку машины автодилеры называют экзотическим явлением, однако отмечают, что препятствий к оформлению договора купли-продажи ранее заказанной машины на другого человека нет.

"Переоформление контракта на другое лицо – вполне распространенная операция. В качестве первого шага покупатель всегда авансирует автомобиль небольшой денежной суммой. Перед финальной доплатой будущий покупатель окончательно решает, на кого будет оформлен автомобиль, - говорит "Газете.Ru" директор дилерского центра "Ауди Авилон" Ренат Тюктеев.

Продажу очереди как таковой сегодня можно назвать редким явлением – такого уровня дефицита по основным маркам и моделям нет, считает собеседник. Иного мнения придерживается гендиректор группы компаний "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Дефицит новых автомобилей только растет, констатирует он. Соответственно очереди могу вырасти сильнее, как и бизнес на них.

"В августе заводы закроются на каникулы, и ситуация по многим брендам ухудшится", - поделился ожиданиями с "Газетой.Ru" глава "АвтоСпецЦентра".