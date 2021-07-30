Три лучших мопеда во времена Советского Союза

Во времена Советского Союза лучшими отечественными мопедами считали «Верховину», «Карпаты» и «Дельту». Первую версию выпускали в стенах Львовского моторного завода.

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Мопед весил 51 кг. Самой популярной была Верховина 6. Модель оснащалась кик-стартером, двухтактной 2.2-литровой силовой установкой и двухступенчатой КПП. "Мотоцикл педальный" получил высокий руль и комфортное сиденье. Благодаря широким шинам и обновлённой подвеске обеспечивалась мягкая езда по сложной дороге. Мопед оснащался багажником, позволяющим перевозить до 15 килограмм груза.

«Карпаты» производили в стенах Львовского мотозавода с 81-го года. В 84-ом году появились «Карпаты 2». Модель получила две дополнительные модификации – «Спорт» и «Люкс». Модель комплектовалась мотором открытого типа. В случае надобности, силовой агрегат легко разбирался, не требуя специального оборудования. Несмотря на небольшую мощность двигателя на 2 лошадиные силы, мопед был очень надежным и мог возить двух человек.