C марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, не надо будет предъявлять в ГИБДД. МВД будет получать сведения о здоровье водителей от Минздрава, говорится в соответствующем законопроекте. Госавтоинспекция будет приостанавливать действие прав на время внеочередной проверки здоровья водителя и, если диагноз подтвердится, лишать его удостоверения.

МВД опубликовало доработанный совместно с Минздравом проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения». Документ предусматривает создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительских прав.

Сейчас справки выдаются гражданам по результатам осмотра медорганизациями (государственными и частными), имеющими на это лицензию. Как отмечается в пояснительной записке, за 10-летний срок действия прав на управление транспортным средством у водителя могут обнаружить заболевание, которое является противопоказанием для вождения, но ГИБДД об этом не узнает. Это создает угрозу безопасности движения, написал «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, сегодня таких водителей чаще всего выявляют случайно. Например, при расследовании ДТП следователь запрашивает у Минздрава данные об автолюбителе и выясняет, что тот стоит на учете у нарколога. За последние три с половиной года подразделения ГИБДД на основании решения судов аннулировали 16,2 тыс. прав у водителей, имевших противопоказания.

МВД и Минздрав решили изменить эту ситуацию. Если врач на очередном медосмотре, при визите в поликлинику либо при оказании экстренной помощи обнаружит у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на внеочередное медицинское освидетельствование к врачу-специалисту.

В частности, речь идет о гражданах с плохим зрением, неработоспобностью конечностей, алкоголизмом, наркоманией и т.д. Медорганизация — частная или государственная — выявив заболевание, формирует электронное сообщение и передает его по каналам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в ГИБДД. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав.

Что делать водителям

«Если водителя признали «больным» и приостановили действие прав, у него есть два варианта: обжаловать постановление о приостановлении действия водительского удостоверения в Госавтоинспекции либо в суде или же подождать до подтверждения/опровержения медицинского диагноза. Однако если диагноз, препятствующий вождению транспортным средством, будет подтвержден, оспорить постановление будет крайне сложно», — прокомментировала «Газете.Ru» независимый юрист Дарья Ахтырко. Она допустила, что в связи с принятием таких мер «решать вопрос» водители, вероятно, будут на местах с врачами, поскольку только неподтвержденный диагноз поможет восстановить водителя в его правах.

По оценкам экспертов, существующий рынок «липовых» справок перейдет в электронный формат. Если не принять антикоррупционных мер, то по сути речь пойдет о перекладывании «яиц из одной кормушки в другую».

Предлагаемая схема работать не будет из-за коррупции, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Врачи, которые недофинансируются уже много лет, с этим законопроектом получат чудесный инструмент, чтоб диспропорцию в зарплатах компенсировать», — утверждает он.

По его словам, в частных клиниках появится «система тарифов», чтобы информация о заболеваниях никуда не передавалась и нигде не фиксировалась. «Бить нужно не по водителям, которых теперь будут гораздо чаще признавать слепыми и наркоманам, а по системе клиник, торгующих медицинскими справками», — считает Шапарин.

Ограничения к вождению

В случае, если заболевание не подтвердится, ГИБДД восстановит действие прав, получив от клиники соответствующее электронное заключение. При выявлении ограничений к вождению (например, машиной можно управлять только в очках) гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину будет запрещено, удостоверение аннулируют окончательно.