Чем был хорошо мотоцикл Ява и почему его покупали

В послевоенное время Европе нужен был простой и дешевый транспорт, поэтому в западных странах стали появляться малолитражные автомобили. В СССР в это время активно развивалось производство мотоциклетной техники. В городах предпочитали мотоциклы импортного производства. Из основных предложений следует особо отметить чешскую Jawa.

Фото: car.ru car.ru

Этот мотоцикл прославился своими скоростными показателями. «Яву» покупали те, кто любил скорость. Данная техника характеризовалась и хорошим эксплуатационным качеством. Притягивал взгляды изящный дизайн мотоцикла, приятный звук работы двигателя.

После окончания войны выпустили модель Jawa 250, а через 3 года появилась Jawa 350. Эти модели в СССР всегда раскупались очень быстро. Не отпугивала мотолюбителей и достаточно высокая цена– 650 рублей.

Модельный ряд включал следующие версии: Jawa 50, 125, 350, 650 и так далее. Здесь можно было найти подходящий мотоцикл, как для начинающих любителей скорости, так и опытных мотоциклистов.

Закат производства Jawa пришелся на распад Советского Союза. У предприятия имелись патенты на различные технологии, разработанные чешскими инженерами. За счет патентов в дальнейшем Ява продолжила существование, однако мировым производителем так и не стала.