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Внешность нового кросс-купе Genesis раскрыли до премьеры

Motor.ru
1 час назад

Внешность электрического кросс-купе Genesis GV60 раскрыли до премьеры. Очевидцу удалось сделать несколько фотографий прототипа после съёмки промо-ролика. Новинка отличилась модными выдвижными дверными ручками, камерами вместо зеркал заднего вида, необычной задней стойкой, сложными многоспицевыми дисками и сохранила узнаваемую двухсоставную светодиодную заднюю оптику, по которой узнаются модели корейского премиум-бренда.

Внешность нового кросс-купе Genesis раскрыли до премьеры
Фото: © instagram.com/qqqqqding© instagram.com/qqqqqding

Купеобразный Genesis GV60 станет первым электрическим кроссовером марки. По технике модель почти наверняка окажется близка к Hyundai Ioniq 5, то есть основой послужит модульная платформа E-GMP, а покупатели смогут рассчитывать на 800-вольтовую электросистему и быструю зарядку.

instagram.com/qqqqqding

Изюминка экстерьера — молниевидная вставка на задней стойке. Дизайнерское решение позволило обыграть «парящую» крышу, поскольку фрагмент задней стойки смотрится, как продолжение заднего стекла. Обращают на себя внимание массивный задний спойлер и практичный пластиковый обвес по периметру.

Интерьер Genesis GV60 секретом не является: полтора месяца назад один из водителей тестового прототипа слил в Сеть фотографии салона. Судя по шпионским снимкам, премьера Genesis GV60 не за горами, и на рынок первый корейский премиальный электрокроссовер выйдет до конца года.

Бортжурнал,Hyundai,
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