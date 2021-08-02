Россиянам рассказали об основных ошибках при езде на механике

На сегодняшний день большей популярностью пользуются машины с автоматической коробкой передач, однако они не вытеснили полностью автомобили с традиционными механическими коробками. Первые проще в управлении, а вторые требуют знания нюансов, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. Об этом сообщает «Прайм».

«Часто водители, например, при попытке динамичного разгона совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы», — подчеркнул он.

По словам Васильева, одна из главных ошибок, которую совершают водители, связана с попытками максимально динамичного разгона, когда «выкручивают мотор практически до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу». Данный способ вождения изнашивает коробку передач, добавил он.

Кроме того, еще одну ошибку допускают автомобилисты, когда постоянно держат руку на рычаге переключения передач, отметил специалист.

Также, по его мнению, нельзя переключаться сразу через несколько передач на пониженную, так как такие действия могут повредить не только коробку перемены передач, но и «перекрут мотора с тяжелыми и, что самое главное, дорогими последствиями».