Почему нельзя резко тормозить перед ямой на дороге?

Когда водитель видит перед собой яму, неровную поверхность или «лежачего полицейского», то он ни в коем случае не должен резко нажимать на тормоз. Иначе возникает риск поломки собственного автомобиля.

Если впереди видна крупная неровность, то правильно будет затормозить заранее, а перед ямой можно и немного нажать на газ. Все дело в том, что в такой ситуации машина «зарывается носом» в асфальтовое покрытие, а неопытный водитель рискует потерять управление: машина в связи с ямами на дороге способна вести себя непредсказуемо, особенно, если шоферу еще нужно поворачивать руль.

Резкое нажатие на тормоз сильно вредит машине и используется лишь в экстремальных случаях. К примеру, когда нужно предотвратить столкновение с другой машиной, вылетевшей на «встречку».