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Почему нельзя резко тормозить перед ямой на дороге?

Car.ru
1 час назад

Когда водитель видит перед собой яму, неровную поверхность или «лежачего полицейского», то он ни в коем случае не должен резко нажимать на тормоз. Иначе возникает риск поломки собственного автомобиля.

Почему нельзя резко тормозить перед ямой на дороге?
Фото: Car.ruCar.ru

Если впереди видна крупная неровность, то правильно будет затормозить заранее, а перед ямой можно и немного нажать на газ. Все дело в том, что в такой ситуации машина «зарывается носом» в асфальтовое покрытие, а неопытный водитель рискует потерять управление: машина в связи с ямами на дороге способна вести себя непредсказуемо, особенно, если шоферу еще нужно поворачивать руль.

Резкое нажатие на тормоз сильно вредит машине и используется лишь в экстремальных случаях. К примеру, когда нужно предотвратить столкновение с другой машиной, вылетевшей на «встречку».

В случае неожиданного торможения можно испортить амортизаторы, подвеску, подшипники и лишиться управления, в целом. В связи с такими неприятными моментами лучше всего заметить заблаговременно все неровности и вовремя нажать на тормоз. Когда водитель сбрасывает скорость в подобных ситуациях, ему нужно тихо проехать проблемный участок, лишь слегка нажать на газ.

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