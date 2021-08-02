Kia запустила сборку обновлённого Cerato

Сегодня на калининградском предприятии Автотор стартовало производство обновлённых четырёхдверок Kia Cerato. Первые «живые» автомобили у дилеров появятся в сентябре, комплектации и цены на них обнародуют ближе к старту продаж. Модификации для нашего рынка останутся прежними: в стандартном варианте Cerato укомплектуют мотором 1.6 MPI (128 л.с.) работающим с шестиступенчатой «механикой», «автомат» — за доплату, альтернатива — атмосферник 2.0 MPI (150 л.с.).
По умолчанию «базовые» четырёхдверки будут оснащены медиа-системой с восьмидюймовым дисплеем (максимальный размер тачскрина 10,25 дюйма) и телематическим комплексом Kia Connect, который позволяет удаленно подключаться к автомобилю со смартфона. Также в списке оснащения будет свежая ревизия комплекса систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise.