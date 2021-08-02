Зарплаты на АвтоВАЗе сравнили с другими заводами

Газета «Понедельник» провела исследование в сфере зарплат в автомобильной промышленности: журналисты сравнили, сколько платит АвтоВАЗ и другие марки за одну и ту же работу, например, оператора производственной линии. Оказалось, что на предприятии «Lada Ижевск», где собирают автомобили семейства Vesta, средняя ставка линейного персонала составляет от 30 до 39 тысяч рублей. На петербургском заводе Toyota расценки выше: 55-59 тысяч рублей, но и средняя зарплата в регионе выше, чем в Удмуртии — 47,2 тысячи рублей против 36 тысяч (по данным за 2020 год).

Фото: © Lada © Lada

Газета изучила открытые вакансии на заводах в других регионах. Так, на ГАЗе в Нижнем Новгороде зарплаты варьируются от 36 тысяч рублей на должности водителя погрузчика до 43,7 тысячи, которые получает слесарь механосборочных работ. При этом средняя зарплата по региону составляет 34,4 тысячи рублей.

Немногим выше расценки на тульском «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»: при средней зарплате в регионе на уровне 39 тысяч рублей рабочие Haval получают от 31 тысячи (оператор производственной линии) до 40,5 тысячи рублей (наладчик технологического оборудования).

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, где собирают Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio, на должности оператора производственной линии обещают рекордные, как утверждает «Понедельник», 62 тысячи рублей. То есть это почти в два раза больше, чем платят за аналогичную должность Haval и «Lada Ижевск».