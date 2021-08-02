Новый Toyota Land Cruiser 300 станет дизельным гибридом

Компания Toyota работает над новым вариантом силовой установки для Land Cruiser 300. Как сообщает японское издание BestCarWeb, внедорожнику может достаться электрифицированная установка на базе дизельного мотора: таким образом модель на тяжелом топливе впишется в план по электрификации модельного ряда и станет экологичнее. Вслед за Land Cruiser разработку может получить пикап Tundra, а также коммерческие автомобили марки.

По данным издания, которое ссылается на инсайдеров, основой для новой гибридной силовой установки станут дизельные двигатели объемом 3,5 и 2,5 литра. Вероятно, вариант с младшим ДВС будет готов позднее, и достанется более доступному Land Cruiser Prado нового поколения, который увидит свет ближе к 2025 году.

Кроме «Крузаков», дизель-электрическая установка может достаться полноразмерному пикапу Tundra, минивэну Hiace и другим коммерческим автомобилям Toyota. Никаких данных об электрическом «довеске», которым будет укомплектована установка, пока нет.

Весной нынешнего года Toyota раскрыла новый план электрификации, согласно которому компания выпустит 15 новых «батарейных» моделей в течение пяти лет. При этом, по данным The New York Times, она критикует политику поддержки распространения электромобилей в США, а также в Европе, Индии и у себя на родине. Эксперты полагают, что причина в заметном отставании Toyota от конкурентов в плане электрификации.

Продажи нового Toyota Land Cruiser стартовали в России 22 июля. На старте внедорожник предлагают только с бензиновым битурбомотором объемом 3,5 литра (415 лошадиных сил) и десятидиапазонным автоматом. Позже в гамме появится 309-сильный бензиновый мотор, а также два «дизеля», развивающие 249 и 299 сил. Все будут сочетаться с автоматической коробкой и полным приводом.