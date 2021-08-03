Посмотрите, как CheryExeed VX справился с краш-тестом

В Китае в рамках программы Top Safety проверили безопасность большого внедорожника CheryExeed VX. Это не совсем стандартный краш-тест: два автомобиля, которые двигались со скоростью 64 километра в час, столкнули друг с другом под углом 15 градусов и с перекрытием 25 процентов, имитируя тем самым аварию со встречной машиной на трассе. Оба внедорожника получили разные повреждения: безопасность одного их них оценили на 100 процентов, а второго — на 98,8 процента.

Фото: © Top Safety © Top Safety

Как сообщает Best Brothers Group, опубликовавшее результаты испытаний, в большей степени пострадал тот автомобиль, который двигался по прямой. У него, в отличие от второго VX, деформировалась передняя стойка. При этом у обоих внедорожников разблокировались двери, топливная система от удара не повредилась, а все пассажиры остались целы — системы активной безопасности сработали исправно.

Top Safety

В Китае CheryExeed VX (там модель продается под названием Exeed VX) доступен с 1,6-литровой 197-сильной «турбочетверкой», безальтернативным передним приводом и семиступенчатым «роботом». Также заявлена модификация с 2,0-литровым турбомотором, который выдает 220 либо 254 лошадиные силы.

В основе внедорожника лежит модульная платформа M3X, разработанная Chery в сотрудничестве с немецкой компанией Benteler: «тележка» подходит не только для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но также для гибридов. В ходе работы над архитектурой было проведено более сотни реальных испытаний и тысяча компьютерных симуляций.

Россияне уже знакомы с M3X по кроссоверу CheryExeed TXL, который продается у нас с осени 2020 года.

CheryExeed VX тоже подтвержден для российского рынка, и как минимум два экземпляра уже привезли в страну — их еще весной этого года сфотографировали на парковке в Москве. Ожидается, что у дилеров модель появится осенью.