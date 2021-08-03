Объявлены рублевые цены на обновленный Lexus ES

Российский офис Lexus объявил о начале приема заказов на обновленный ES и объявил цены: седан стоит от 3 391 000 до 4 615 000 рублей в зависимости от двигателя и уровня оснащения. В числе основных отличий от дореформенной модели — легкий феслифтинг, доработанная подвеска, улучшенная шумоизоляция, а также новые системы активной безопасности и сенсорный экран мультимедийной системы. Но главным новшеством стал базовый двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил.

Фото: © Lexus © Lexus

Lexus ES 2022 модельного года дебютировал на автосалоне в Шанхае весной, а к августу добрался до российского рынка. Внешне новинку можно опознать по веретенообразной радиаторной решетке с измененным трехмерным орнаментом, составленным из множества L-образных элементов, и передней оптике с новым наполнением. В салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, который передвинули на 10 сантиметров ближе к водителю для более удобного доступа.

Видео дня

Гамма двигателей включает новый бензиновый агрегат объемом 2,0 литра (150 лошадиных сил) с увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения и комбинированным впрыском. Пару ему составляет вариатор. ES также доступен с прежними моторами объемом 2,5 и 3,5 литра, которые развивают 200 и 249 лошадиных сил соответственно. Оба сочетаются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Lexus

Обновленному ES уменьшили вертикальные вибрации за счет откалиброванных амортизаторов, распорки задней подвески стали жестче, а адаптивную подвеску отрегулировали, чтобы сделать управление более точным.

Повысился и уровень безопасности: седан дооснастили системой избегания столкновения с ограждением или пешеходом на проезжей части с функцией автоматического торможения, а также системой помощи при движении вперед, которая оповещает о приближающемся спереди автомобиле или велосипедисте. Появилась система адаптивного управления дальним светом, которая может затемнять встречный поток и в то же время подсвечивать пешеходов.

На выбор предложены пять уровней оснащения, включая «спортивную» версию F Sport.

В зависимости от комплектации ES оснащается дисками размером от 17 до 19 дюймов, двух- либо трехзонным климат-контролем, системой мониторинга слепых зон, люком с электроприводом и 10 подушками безопасности, а также обогревом передних либо всех сидений, передними и задними датчиками парковки, электроприводом крышки багажника с бесконтактным сенсором и навигационной системой с поддержкой русского языка.