Почему автомобиль не заводится в жару: четыре основные причины

Иногда водители в жаркое время года сталкиваются с неожиданными трудностями – при повороте ключа в замке зажигания двигатель не заводится. Точнее всего о причинах этого расскажут в автосервисе по итогам диагностики, но автоэксперты назвали самые вероятные источники неисправности.
Каждая аккумуляторная батарея имеет собственный температурный спектр, в котором достигаются оптимальные рабочие температуры. Как правило, это примерно 20°С. Если температура на улице повышается, то это может стать причиной ускоренного саморазряда батареи, пишет портал "Автовзгляд". Обычно это случается, если машина долго стояла под солнцем.
Еще одна возможная причина – неисправность датчика температуры. Из-за ошибок в блоке управления мотором поступает неправильный сигнал, и подача топливной жидкости становится некорректной. Как следствие, возникают перебои в зажигании, и двигатель перестает работать.
После замены в сервисе топливного бака мастера могли недостаточно крепко затянуть на бензонасосе шланг, после чего он начал травить воздух, что привело к падению давления в топливной рейке. В этом случае придется ждать пару часов, пока двигатель не остынет. Аналогичные симптомы могут быть, когда сильно забит топливный фильтр.
В старых автомобилях карбюратор охлаждается воздухом, который через него проходит. По этой причине температура карбюратора ниже, чем у работающего двигателя. После того, как мотор заглушили, карбюратор от горячего мотора и жары на улице нагревается, и в системе возникает воздушная пробка, мешающая силовому агрегату заработать снова.