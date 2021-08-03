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Почему автомобиль не заводится в жару: четыре основные причины

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1 час назад

Иногда водители в жаркое время года сталкиваются с неожиданными трудностями – при повороте ключа в замке зажигания двигатель не заводится. Точнее всего о причинах этого расскажут в автосервисе по итогам диагностики, но автоэксперты назвали самые вероятные источники неисправности.

Почему автомобиль не заводится в жару: четыре основные причины
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Аккумулятор

Каждая аккумуляторная батарея имеет собственный температурный спектр, в котором достигаются оптимальные рабочие температуры. Как правило, это примерно 20°С. Если температура на улице повышается, то это может стать причиной ускоренного саморазряда батареи, пишет портал "Автовзгляд". Обычно это случается, если машина долго стояла под солнцем.

Датчик температуры

Еще одна возможная причина – неисправность датчика температуры. Из-за ошибок в блоке управления мотором поступает неправильный сигнал, и подача топливной жидкости становится некорректной. Как следствие, возникают перебои в зажигании, и двигатель перестает работать.

Замена бака

После замены в сервисе топливного бака мастера могли недостаточно крепко затянуть на бензонасосе шланг, после чего он начал травить воздух, что привело к падению давления в топливной рейке. В этом случае придется ждать пару часов, пока двигатель не остынет. Аналогичные симптомы могут быть, когда сильно забит топливный фильтр.

Карбюратор

В старых автомобилях карбюратор охлаждается воздухом, который через него проходит. По этой причине температура карбюратора ниже, чем у работающего двигателя. После того, как мотор заглушили, карбюратор от горячего мотора и жары на улице нагревается, и в системе возникает воздушная пробка, мешающая силовому агрегату заработать снова.

Бортжурнал,АвтоВзгляд,
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