Great Wall запатентовал в России новый рамный внедорожник

Китайский автомобильный концерн Great Wall намерен начать продажи автомобилей под маркой Tank на российском рынке.

В настоящее время появились данные о регистрации патента на право использования дизайна на внедорожник Tank 300. Напомним, еще весной состоялось закрытое мероприятие, в ходе которого публике показали брутальную модель. Для осуществления продаж на территории России намерены начать серийный выпуск на местном предприятии в Туле.

Отметим, новый китайский внедорожник выполнен на платформе GW P01. Автомобиль по своим габаритам походит на УАЗ «Патриот», пользующийся достаточно высоким спросом на отечественном рынке. Новый внедорожник на рынке Китая доступен с 2-литровым бензиновым двигателем на 227 л.с.