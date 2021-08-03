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Great Wall запатентовал в России новый рамный внедорожник

Car.ru
1 час назад

Китайский автомобильный концерн Great Wall намерен начать продажи автомобилей под маркой Tank на российском рынке.

Great Wall запатентовал в России новый рамный внедорожник
Фото: Car.ruCar.ru

В настоящее время появились данные о регистрации патента на право использования дизайна на внедорожник Tank 300. Напомним, еще весной состоялось закрытое мероприятие, в ходе которого публике показали брутальную модель. Для осуществления продаж на территории России намерены начать серийный выпуск на местном предприятии в Туле.

Отметим, новый китайский внедорожник выполнен на платформе GW P01. Автомобиль по своим габаритам походит на УАЗ «Патриот», пользующийся достаточно высоким спросом на отечественном рынке. Новый внедорожник на рынке Китая доступен с 2-литровым бензиновым двигателем на 227 л.с.

Кроме того, разработчики оснастили автомобиль восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Стоимость внедорожника в Китае составляет от 1,97 млн рублей в местной валюте.

Бортжурнал,УАЗ,
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