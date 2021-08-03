Появились новые подробности о «спортивном» Land Cruiser 300

Toyota раскрыла информацию о топовой версии нового Land Cruiser 300, получившей приставку GR Sport и разработанной подразделением Gazoo Racing. Это спортивная модификация начального уровня: такой внедорожник оснащен стандартным мотором (это может быть 415-сильный бензиновый агрегат либо дизель на 299 лошадиных сил), а основные отличия сводятся к чуть иному дизайну экстерьера и оформлению интерьера. Впрочем, без технических доработок все же не обошлось.

«Спортивный» вариант можно опознать по черной решетке радиатора с сетчатым рисунком, черным 18-дюймовым дискам, затемненной окантовке оптики и дополнительной защите на бамперах, а также по обвесу из неокрашенного пластика. Интерьер такого Land Cruiser 300 тоже выдержан в черном цвете с красными контрастными вставками, плюс установлены кресла с более развитой боковой поддержкой, а на подголовниках вышит логотип GR.

Toyota

Toyota

Toyota

Версия GR Sport доступна с двумя двигателями на выбор: 415-сильным бензиновым мотором объемом 3,4 литра и 299-сильным дизелем V6 3.3. Оба сочетаются с десятидиапазонным автоматом.

«Спортивному» Land Cruiser 300 перенастроили рулевое управление, заменили пружины на более жесткие, установили электронноуправляемые стабилизаторы, а также доработали рычаги подвески. Уже в «базе» внедорожник получил блокировки переднего и заднего дифференциалов.