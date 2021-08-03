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Роналду показал подаренный женой Mercedes за десятки миллионов рублей

Lenta.ru
1 час назад

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал на фото свой роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей, подаренный женой, моделью Джорджиной Родригес. Соответствующий материал публикует The Sun.

Роналду показал подаренный женой Mercedes за десятки миллионов рублей
Фото: ReutersReuters

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он позирует возле черного внедорожника Mercedes G-Class Brabus. «Хорошей недели», — подписал Роналду пост, который набрал больше 12 миллионов лайков.

Согласно информации издания, Родригес подарила возлюбленному автомобиль стоимостью 516 тысяч фунтов стерлингов (52,4 миллиона рублей) в 2020 году на его 35-летие. Отмечается, что кастомизированная модель Brabus оформлена кожаным салоном и мощным двигателем V12.

В декабре 2020 года американская рэперша Карди Би подарила мужу Lamborghini за сотни тысяч долларов и сняла его реакцию. На размещенных в сети кадрах исполнительница выводит супруга на улицу, прикрывая его глаза руками. Затем она поздравляет его с днем рождения и демонстрирует Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета, который стоит около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей).

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