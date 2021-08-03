Роналду показал подаренный женой Mercedes за десятки миллионов рублей

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал на фото свой роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей, подаренный женой, моделью Джорджиной Родригес. Соответствующий материал публикует The Sun.

Фото: Reuters Reuters

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он позирует возле черного внедорожника Mercedes G-Class Brabus. «Хорошей недели», — подписал Роналду пост, который набрал больше 12 миллионов лайков.

Согласно информации издания, Родригес подарила возлюбленному автомобиль стоимостью 516 тысяч фунтов стерлингов (52,4 миллиона рублей) в 2020 году на его 35-летие. Отмечается, что кастомизированная модель Brabus оформлена кожаным салоном и мощным двигателем V12.