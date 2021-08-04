Рассекречен автомобиль для скрытого патрулирования московских дорог

На севере Москвы автопатрули проводят скрытое наблюдение. Сотрудники Госавтоинспекции наблюдают за порядком в серебристых седанах Ford Focus второго поколения.
Продолжается использование нового способа наблюдения, который был назван «скрытым патрулированием». Сотрудники ГИБДД выезжают на подобные дежурства на машинах, которые практически ничем не отличаются от обычных авто. В ходе наблюдения проводится видеосъемка.
В данный момент сотрудники ГИБДД, работающие на севере Москвы, передвигаются на серебристых седанах модели Ford Focus второго поколения с тонированными боковыми стеклами. Но в других регионах марки и модели автомобилей могут быть другими.
Внутри салонов нет никакого специального оборудования, присутствует радиостанция для связи с дежурными экипажами. Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД при исполнении своих обязанностей должны находиться в служебной форме. Гражданская одежда может быть использована работниками оперативных служб.
Скрытые патрули начали работать в Москве с июня 2021 года. За этот период было выявлено и пресечено свыше 1 500 нарушений правил дорожного движения, проверено более 4000 машин, пресечено 1646 правонарушений, задержано 44 водителя в состоянии опьянения.