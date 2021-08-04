Рассекречен автомобиль для скрытого патрулирования московских дорог

На севере Москвы автопатрули проводят скрытое наблюдение. Сотрудники Госавтоинспекции наблюдают за порядком в серебристых седанах Ford Focus второго поколения.

Фото: Car.ru Car.ru

Продолжается использование нового способа наблюдения, который был назван «скрытым патрулированием». Сотрудники ГИБДД выезжают на подобные дежурства на машинах, которые практически ничем не отличаются от обычных авто. В ходе наблюдения проводится видеосъемка.

В данный момент сотрудники ГИБДД, работающие на севере Москвы, передвигаются на серебристых седанах модели Ford Focus второго поколения с тонированными боковыми стеклами. Но в других регионах марки и модели автомобилей могут быть другими.

Внутри салонов нет никакого специального оборудования, присутствует радиостанция для связи с дежурными экипажами. Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД при исполнении своих обязанностей должны находиться в служебной форме. Гражданская одежда может быть использована работниками оперативных служб.

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