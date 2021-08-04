Автоэксперт перечислил признаки поддельного бензина

Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов рассказал о признаках, которые помогут выявить некачественный бензин.
Если после заправки в салоне машины чувствуются металлические звуки из бака, если мотор работает с перебоями, или из строя вышли свечи зажигания, то это говорит о том, что в автомобиль был залит «паленый» бензин, пишет REGNUM.
О плохом качестве топлива говорит запах сероводорода при движении задним ходом.
Если резко увеличился расход топлива и автомобиль заводится с трудом, это тоже говорит о «левом» бензине.
Рязанов подчеркнул, что доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека. Эксперт посоветовал подавать иск в адрес собственника заправки и заменить фильтр-сетку топливной системы и бензонасос.