Три главных постулата для тех, кто съезжает с асфальта

Многие водители по воле случая порой вынуждены съезжать с асфальта и оказываться на бездорожье, пусть даже легком.

Делать это беспечно очень опрометчиво, так как последствия могут быть самыми негативными. Водители должны заранее подумать о том, что нужно иметь с собой и как правильно осуществить съезд.

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Трос - это первое, о чем должны позаботиться водители, решив попробовать свой автомобиль на бездорожье. Обычный буксирный трос непрочный и весьма короткий. Существует вероятность того, что буксировщика подтащит к спасаемому и тот тоже завязнет. Лучше обезопаситься и связать тросы обеих машин, а под колеса буксировщика положить что-нибудь твердое.

Опытные водители, которые частенько бывают на бездорожье, советуют приобрести трос, длиной не менее 6 метров и выносливостью до 8-10 тонн. Стоимость такого автомобильного троса в магазине составляет около двух тысяч рублей. Но он прослужит долго, да и всегда поможет выбраться из грязи в случае серьезного застревания.

Буксир. В случае эксплуатации автомобиля на бездорожье и его застревании подойдет любой буксир, но только для этого его нужно правильно использовать. Отмечается, что даже автомобиль с меньшей массой или худшими внедорожными качествами способен вытащить застрявший автомобиль.

Буксир обязательно должен находиться на сухом месте и тянуть автомобиль под уклоном. В случае если на бездорожье въезжает группа, то вперед нужно пропустить машину, отличающуюся лучшими техническими параметрами. Если же вытащить автомобиль буксиром не получится, то водителям придется идти в близлежащие населенные пункты и искать трактор, который будет способен помочь осуществить все необходимые действия и вытащить застрявший в грязи автомобиль.

Надеяться только на себя — это, пожалуй, самый главный постулат, который нужно учитывать при передвижении по бездорожью. Все дело в том, что водители порой зря рассчитывают на чью-либо помощь, а в итоге на продолжительное время оказываются в грязи и не могут вытащить автомобиль самостоятельно.

Подготовиться к этим моментам тоже очень важно, поэтому в багажнике должно быть два троса, около 4 метров каждый и один 10-метровый. При необходимости его вполне можно сложить вдвое. При самоспасении классический буксирный трос удобнее рывкового.