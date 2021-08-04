В России резко снизились продажи легковых машин

В июле продажи новых легковых машин в России упали на 10% из-за дефицита полупроводников и запчастей. Другой причиной снижения спроса эксперты называют сезон отпусков. До конца года ситуация вряд ли улучшится, считают участники авторынка. По их мнению, во втором полугодии падение продолжится. Единственной маркой, продажи которой подросли, стала отечественная Lada. Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в июле упали на 10%, хотя за месяц до этого рынок показал уверенный рост на 28,7% — до 157 800 машин. Продажи Lada в июле увеличились лишь на 2,7%, в июне рост составил 43%. По итогам первой половины 2021 года на этот бренд пришлась четверть всего отечественного рынка. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные автопроизводителей. На падение продаж повлиял дефицит полупроводников и запасных частей, вызванный пандемией. Коронавирус ухудшил логистику, также снизилась добыча металлов для их производства. Об этом ранее уже писал «Секрет». Недостаток полупроводников затронул прежде всего машины с большим количеством электроники. «Их нехватка влияет на весь рынок новых автомобилей, но в большей степени касается моделей с самым современным уровнем мультимедиасистем, технически наиболее сложных», — заявил «Коммерсанту» глава автодилера «Авилон» Андрей Павлович. По его мнению, ситуация вряд ли улучшится до конца 2021 года. Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский считает, что на спад активности клиентов влияет также сезон отпусков на фоне прошлого лета с закрытыми границами. Ассоциация европейского бизнеса ждёт снижения продаж и во второй половине 2021 года. Прогноз на год предполагает рост рынка на 9,8% до 1,8 млн автомобилей. По итогам первых шести месяцев 2021 года рынок показал рост на 36,9%. Ранее «Секрет» писал , что производство Lada Granta приостановили из-за глобального дефицита полупроводников. Фото: lada.ru Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .