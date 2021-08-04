Королевская битва: Land Cruiser 300 бросает вызов предшественнику

Даже если вы тысячу раз видели Toyota Land Cruiser 300, то эту машину вряд ли — это его новая внедорожная версия, которая имеет особенные бамперы, продвинутые блокировки, другие колеса и много чего другого. В общем, на данный момент это самая экстремальная «трехсотка», способная переварить самые жуткие грязевые ванны, ямы и колдобины.

И сегодня мы не просто можем впервые сесть за руль нового «Крузака» и проверить, на что он способен на оффроуде, но и сравнить его с машиной прошлого поколения. И, как выяснилось, заслуженной «двухсотке» еще есть чем ответить! Посмотрите новое видео и убедитесь сами.