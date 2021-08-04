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Королевская битва: Land Cruiser 300 бросает вызов предшественнику

Motor.ru
1 час назад

Даже если вы тысячу раз видели Toyota Land Cruiser 300, то эту машину вряд ли — это его новая внедорожная версия, которая имеет особенные бамперы, продвинутые блокировки, другие колеса и много чего другого. В общем, на данный момент это самая экстремальная «трехсотка», способная переварить самые жуткие грязевые ванны, ямы и колдобины.

Королевская битва: Land Cruiser 300 бросает вызов предшественнику
Фото: Motor.ruMotor.ru

И сегодня мы не просто можем впервые сесть за руль нового «Крузака» и проверить, на что он способен на оффроуде, но и сравнить его с машиной прошлого поколения. И, как выяснилось, заслуженной «двухсотке» еще есть чем ответить! Посмотрите новое видео и убедитесь сами.

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Кажется, 2021-й — год полноразмерных внедорожников. Недавно мы рассказывали о новых Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, немного обновился и Infiniti QX80. Теперь ждем в России Jeep Grand Wagoneer. И делаем ставки, задержится ли новое поколение Land Cruiser в производстве еще на 14 лет. /m

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