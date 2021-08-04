Как избежать большого штрафа, если заехал под «кирпич»?

Водителям запрещается нарушать требование знака «Въезд запрещен». Инспектор ГИБДД может оштрафовать человека на большую сумму в этой ситуации, если тот плохо знает КоАП, хотя предусматривается и более мягкое наказание.

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В большинстве случаев подобное нарушение можно встретить на въезде на автозаправку. Шофер не увидел дорожный знак и проехал к АЗС по отрезку, который предназначен для выезда.

Сотрудник ГИБДД остановит машину, выпишет штраф в размере 5000 рублей и лишит прав на 4-6 месяцев согласно ч.3 ст. 12.6 КоАП.

Крайне неприятная ситуация для водителей, но здесь есть один нюанс, о котором не знают многие автомобилисты. По словам юристов, в случае вышеуказанной ситуации речь идет о проезде под «кирпич» на односторонней проезжей части навстречу движения.