Почему водителям полезно знать приказ МВД №664?

Не все автомобилисты в России сегодня знакомы с законодательной базой. Юристы объяснили, почему водителям следует изучить приказ МВД 664.
Приказы МВД обязаны знать сотрудники МВД, но даже водителям будет полезно изучить некоторые пункты. К одним из таких можно отнести приказ 664. Здесь прописаны обязанности сотрудника ГИБДД и все действия, которые ему допустимо совершать.
Указанный приказ нужно знать, чтобы в отношении водителя не совершалось противоправных действий, что встречается довольно часто. К примеру, сотрудники ГИБДД часто просят продемонстрировать содержимое багажного отделения при остановке. При этом не составляется протокол. Это грубое нарушение, которое совершается либо по незнанию, либо намеренно.
Бывает также, что сотрудник ДПС требует пройти в патрульный автомобиль. В приказе есть уточнения и на этот счет. Инспектор может только предложить покинуть автомобиль. Водитель, в свою очередь, может самостоятельно решать, делать это или нет.