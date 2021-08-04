Почему водителям полезно знать приказ МВД №664?

Не все автомобилисты в России сегодня знакомы с законодательной базой. Юристы объяснили, почему водителям следует изучить приказ МВД 664.

Приказы МВД обязаны знать сотрудники МВД, но даже водителям будет полезно изучить некоторые пункты. К одним из таких можно отнести приказ 664. Здесь прописаны обязанности сотрудника ГИБДД и все действия, которые ему допустимо совершать.

Указанный приказ нужно знать, чтобы в отношении водителя не совершалось противоправных действий, что встречается довольно часто. К примеру, сотрудники ГИБДД часто просят продемонстрировать содержимое багажного отделения при остановке. При этом не составляется протокол. Это грубое нарушение, которое совершается либо по незнанию, либо намеренно.