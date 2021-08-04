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Lada Vesta получит новую платную опцию

Motor.ru
50 минут назад

С сентября нынешнего года АвтоВАЗ введет новую опцию для моделей Lada Vesta и Vesta SW. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на разосланное дилерам письмо, для автомобиля в комплектации Comfort будут доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, которыми можно будет заменить стандартные стальные диаметром 15 дюймов. Опция платная: за комплект более крупных колес для «Весты» Comfort придется выложить 20 тысяч рублей.

Lada Vesta получит новую платную опцию
Фото: © Lada© Lada

Изменения, запланированные для семейства Vesta на сентябрь, не ограничатся платными колесными дисками. Уже в следующем месяце АвтоВАЗ упростит конструкцию седанов и универсалов: они будут оснащаться более скромной мультимедийной системой EnjoY с семидюймовым тачскрином.

Кроме этого, ряд версий лишится поручней со стороны переднего пассажира, органайзера, двойной пол багажника и датчика присутствия переднего пассажира. Цены при этом останутся на прежнем уровне.

Упрощение не обошло стороной и другие модели. К примеру, Lada Granta Cross с начала августа не комплектуется накладками на ручки дверей в цвете «Черный лак»: теперь автомобиль оснащается накладками с неокрашенным тиснением, о чем также стало известно из письма дилерам.

Летом сразу у нескольких моделей появилась удешевленная версия Comfort с приставкой Light, лишенная «мультимедийки», аудиосистемы с Bluetooth, мультируля и круиз-контроля. По заверениям АвтоВАЗа, ее ввели ради изучения спроса, однако инсайдеры полагают, что дело в дефиците электронных комплектующих, из-за которого производитель уже не раз останавливал конвейеры.

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