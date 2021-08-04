Какие ошибки приводят к поломке батареи в автомобиле

Автомобильный аккумулятор, как и прочие компоненты в машине, может сломаться или просто хуже работать, чем прежде. Часто батарея портится из-за действий водителя.

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Нередко бывает, что шофер оставил личный транспорт на парковке со включенным передним освещением, а сам ушел. Это приводит к сильной разрядке АКБ, а если ситуация продолжит повторяться, то в один момент аккумулятор просто не активируется.

Другой момент: потребители выключены, но батарея все равно разряжается. Нужно понять, в чем причина – взять тестер и измерить ток потребления. Нормой являются десятки миллиампер, но если их больше, то это указывает на неисправности.

Портится АКБ и по причине пониженного напряжения зарядки. Здесь виновны грязные контакты, скользящий ремень или сломанный генератор. Водителям нужно знать, что если аккумулятор регулярно не получает должный объем энергии, то в нем начинается процедура сульфатации. Такой компонент не сможет долго работать даже весной или летом.

Чрезмерно заряжать батарею тоже не нужно – снизится емкость и появятся электроды. На эту ошибку указывают неприятный запах под капотом постоянно перегорающие лампочки.

Не самый обычный способ ухудшить АКБ – подключение к бортсети чайника или микроволновки. Неопытные водители приобретают инвертор с мощностью 130 А. В этом случае батарея проработает совсем немного, поэтому рекомендуется активировать мотор, когда приходится подключать мощный потребитель.