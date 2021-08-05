Каким был бюджетный автомобиль 1949 года

Многие ли задумывались, почему в прошлом веке фигурировало такое понятие, как народный автомобиль? При этом оно появлялось не только на территории Советского Союза, но и в других странах. Дело в том, что в те времена власти разных стран были нацелены на то, чтобы создать для народа бюджетное транспортное средство и побыстрее освоить автомобильную промышленность на своей территории. В некоторых странах главной целью подобной разработки было привлечение внимания от крупных на тот момент автомобильных производителей.

Фото: car.ru car.ru

Бюджетные автомобили прошлого века были представлены в различных вариациях. Однако, было одно интересное транспортное средство, которое отличалось от общего представления данного сегмента. Для автомобиля даже придумали рекламный слоган, который звучал следующим образом – экономичный автомобиль для вас и вашего бизнеса, выгодное вложение денег от бампера до бампера.

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Речь идёт о модели Airway Vicinity. Впервые автомобиль был представлен в 1949 году. Главной его особенностью стал небольшой вес – всего 600 фунтов или 272 кг. Уже этот показатель делал его одним из самых лёгких в своем сегменте. Известно, что опытный образец построили из алюминия. Однако, в серийное производство пошли транспортные средства, кузова которых изготавливались из стекловолокна. Производитель утверждал, что при постройке автомобиля применяется только 100 деталей – настолько простой была конструкция.

Несмотря на небольшой вес, в салоне предусматривалось пять посадочных мест. Передний диван изначально был рассчитан на двух пассажиров и водителя. Задний диван выполнен в двухместном формате.

Силовой агрегат здесь использовался с системой воздушного охлаждения, объемом 38 см³. Его мощность составляла всего 10 лошадиных сил. В паре функционировала автоматическая коробка передач с пониженной передачей. Последняя применялась для преодоления подъемов. Крутящий момент шел на левое заднее колесо с применением цепной передачи.

Интересно, что производитель установил для этого автомобиля достаточно низкую цену – всего 600 $. Несмотря на все преимущества, модель так и не обрела должной популярности. Дело в том, что компания Airway изначально не планировала самостоятельно выпускать данную модель на рынок. Она хотела продавать лицензии на машину сборочным производствам. Но это не принесло коммерческого успеха. Очевидно, что слишком мало компаний интересовалось производством данного автомобиля, поэтому его серийный выпуск так и не начался.

Интересно, что компания представила не одну версию автомобиля. В 1950 году к линейке прибавилась модель с двухместной компоновкой. В конструкции применялся прочный пластик и сплавы алюминия. При этом панели соединились друг с другом при помощи заклёпок, что обеспечивало прочную конструкцию. Это был кабриолет-купе, который строился из лёгких материалов. Была и такая вариация, в которой предлагалось только три посадочных места и багажник за сиденьями. Ещё до Airway к разработке бюджетного автомобиля приступали другие компании. Однако, они не могли сдвинуться с мёртвой точки.