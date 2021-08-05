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Range Rover нового поколения показали на шпионских фотографиях. И это гибрид

Motor.ruиещё 1
5 августа 2021

Компания Land Rover приступила к испытаниям гибридной версии Range Rover нового поколения. Один из прототипов был замечен во время тестов на дорогах общего пользования: на то, что это электрифицированный внедорожник с возможностью подзарядки от розетки указывает наклейка в верхнем углу лобового стекла и дополнительный лючок, под которым скрыт порт для кабеля. В арсенале актуального Range Rover уже имеется гибридная версия с индексом P400e: силовая установка выдает 404 лошадиные силы, а запас хода на одном электричестве составляет 30 километров. Со сменой поколения такой внедорожник обещает стать мощнее и дальнобойнее.

Гибридный Range Rover нового поколения показали на шпионских фотографиях
Фото:  © Motor1.com © Motor1.com

Новинка дебютирует в конце 2021 года либо в начале 2022-го. Судя по шпионским снимкам, в дизайне внедорожника не предвидится серьезных изменений, при этом некоторые элементы выполнены в стилистике Velar — например, передняя оптика, очертания которой можно рассмотреть под камуфляжной пленкой. Известно, что в основу модели ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture).

Внедорожнику обещана широкая линейка силовых агрегатов, причем с большой долей вероятности, все они будут иметь электрический довесок. Подключаемый гибрид станет производительнее, а пробег на одной зарядке увеличится.

Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com

В Land Rover ранее заявляли, что новый Range Rover станет самым технически продвинутым за всю полувековую историю модели и прибавит в роскоши, чтобы составить конкуренцию Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Ожидается и появление полностью электрической версии, которой прочат батарею емкостью 100 киловатт-часов и запас хода на уровне 480 километров.

Сборку нового Range Rover организуют на заводе в Солихалле, в модернизацию которого уже вложили около 500 миллионов фунтов стерлингов.

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