Электрический Cadillac Lyriq: раскрыта цена и дата старта продаж

Компания Cadillac анонсировала старт приема заказов на электрический кроссовер Lyriq с 18 сентября. Его начальная стоимость на домашнем рынке в США составит 58 795 долларов без учета цены доставки, что равно почти 4,3 миллионам рублей по сегодняшнему курсу. Это делает электрокар самым дорогим вседорожником марки после нового Escalade за который американские дилеры просят от 76 195 долларов (5,6 миллиона рублей).

С сентября для заказа будет доступна только одномоторная версия Lyriq. Такая установка выдает 340 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента и оснащается установленным под полом аккумулятором на 100 киловатт-часов. Он обеспечивает до 483 километров хода и поддерживает зарядку пиковой мощностью 190 киловатт, которая позволяет пополнить энергию для дополнительных 122 километров пути за 10 минут.

Внешне кроссовер почти полностью скопировал прототип, представленный в августе прошлого года, за исключением зеркал заднего вида вместо камер и более крупных колесных дисков размерностью до 22 дюймов. Футуристичный электрокар предложат в двух «металлических» цветах кузова и сложную светодиодную оптику.

Cadillac

В салоне установлен изогнутый 33-дюймовый тачскрин, который объединяет в себе «приборку» и мультимедийную систему, аудосистема AKG Studio с функцией шумоподавления и 19 динамиками, часть из которых встроена в подголовники сидений. Кроме этого, для электромобиля заявлены продвинутый круиз-контроль Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения и система автоматической парковки с дистанционным управлением.