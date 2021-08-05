В России подорожали самые дешевые Renault

Renault повысила цены уже третий раз с начала лета, но на этот раз корректировка оказалось точечной и затронула только две модели. Компания переписала прайс-листы самых доступных автомобилей, представленных на российском рынке: седана Logan, хэтчбека Sandero, а также их «вседорожных» версий Stepway. Как заметили аналитики сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга рынка, стоимость машин в августе увеличилась на 0,1-1,5 процента по сравнению с прежней ценой.

Фото: © Renault © Renault

Стоимость Renault Logan 2021 модельного года теперь стартует с 718 000 рублей, а машину 2020-го года можно приобрести за 683 000 рубля минимум. Стандартный хэтчбек Sandero подорожал до 743 000 и 697 000 рублей за модели 2021 и 2020 года соответственно.

Что касается Stepway-модификаций моделей, то здесь аналитики заметили рост цены только у некоторых комплектаций. Так, Logan Stepway прибавил 0,9-2,5 процента в исполнениях Life (с «младшим» 82-сильным мотором) и Drive. Sandero Stepway прибавил 0,3 процента только в версии Life.

На сегодняшний день за «вседорожный» Logan дилеры просят от 864 000 рублей (2021 год) либо 809 000 рублей (2020 год). Stepway-модификация предлагается по цене от 976 000 и 933 000 рублей соответственно.

Logan и Sandero – самые продаваемые Renault в России после кроссовера Duster. С января по июнь Logan разошелся в количестве 16 826 экземпляров, а Sandero – 13 565. На Duster же остановили выбор 19 715 россиян. Всего французская марка реализовала 70 068 автомобилей.