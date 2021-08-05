Как устранить течь бензобака в дороге: советы автоэксперта

Повреждение или сквозная коррозия, которые чаще всего вызывают течь бензобака, всегда наступают неожиданно. Но лужа горючего, образовавшаяся в дороге под машиной, может создать не только пожароопасную ситуацию, но и вовсе обездвижить ваш автомобиль. Как выйти из такой ситуации, рассказал автоэксперт.

Фото: Shutterstock / Fotodom Shutterstock / Fotodom

Обычно неполадка обнаруживается посредством обоняния – если течет один из элементов топливной системы, это сразу проявляется в резком запахе, пишет портал "Автовзгляд". Определив, что источником течения является бак, следует незамедлительно принять меры, так как любая искра может привести к возгоранию машины.

Безопасным, но далеко не самым дешевым вариантом в таком случае является эвакуация в сервис. Поэтому многие предпочитают латать на месте и самостоятельно добраться до мастера, регулярно проверяя топливную стрелку. Начинать ремонт следует с домкрата и локализации утечки, которую можно распознать по образовавшемуся вокруг нее мокрому пятну. Если лопнул сварной шов, можно заполнять бак, например, наполовину и ехать. Но если брешь образовалась в днище, то работы под машиной не избежать.

Во-первых, следует сбросить клемму с аккумулятора, чтобы избежать возникновения малейшей искры. Можно воспользоваться "советским" методом, задействовав саморез с резиновой прокладкой, которую можно добыть из коврика или шланга. Саморез можно выкрутить из подкрылка. Далее – режьте шайбу и притягивайте к месту (здесь очень поможет герметик). Второй вариант – суперклей. Почистив место вокруг прорехи, наклейте крестом резиновую заплатку – сначала одну полоску, затем сверху – вторую.