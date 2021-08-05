В России новые Toyota Land Cruiser продают с наценкой до трех миллионов рублей

Российские дилеры получили первые партии внедорожников Toyota Land Cruiser нового поколения, однако купить их по рекомендованной производителем цене не получится. Дилеры объясняют, что сейчас можно купить только автомобили с установленным дополнительным оборудованием, за которое покупателям придется доплатить от одного до трех миллионов рублей. Тем, кто не хочет переплачивать, придется ждать новый автомобиль от шести месяцев до года.

Фото: © Toyota © Toyota

В список дополнительного оборудования входит довольно стандартный набор: тонировка, штатная сигнализация, защита картера и антикоррозийная обработка днища. Но доплатить за этот всё это придется минимум 1,7 миллиона рублей. Как выяснили журналисты издания Autonews, только один из трех официальных дилеров предлагает купить новый Toyota Land Cruiser по рекомендованной розничной цене в 7 665 000 рублей, однако ждать машину придется до года и цена может увеличиться.

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Еще один дилер предлагает доплатить 1 753 000 рублей, но купить машину сразу с предустановленным дополнительным оборудованием за 8 614 000 рублей. Еще один дилер установил наценку почти в два раза больше — за то, чтобы сразу получить новый внедорожник, придется переплатить 2 509 000 или 3 005 000 рублей. Таким образом, стоимость «трехсотого» Land Cruiser достигает 9 400 000 и 10 700 000 рублей соответственно.

Продажи Land Cruiser 300 начались в России 22 июля. Пока что на отечественном рынке доступна только одна версия с бензиновым битурбомотором объемом 3,5 литра и мощностью 415 лошадиных сил. Комплектаций предусмотрено три: «Элеганс», «Комфорт+» и 70th Anniversary, а стоимость варьируется от 5 613 00 рублей до 7 718 000 рублей.