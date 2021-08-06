Acura анонсировала гоночный автомобиль NSX GT3 Evo22

В следующем году производство спорткара Acura NSX, возможно, прекратится, но его заменят на новую версию. Разработчики Acura объявили, что представят новый вариант своего гоночного автомобиля NSX GT3 со множеством улучшений, которые должны сделать платформу более конкурентоспособной.

Фото: Car.ru Car.ru

Новая модель получила название NSX GT3 Evo22. Транспортное средство построили на базе модели NSX GT3 — автомобиле, выигравшем несколько чемпионатов в IMSA, SRO и SuperGT в Японии.

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Evo22 получит улучшенные промежуточные охладители для 3,5-литрового двигателя с двойным турбонаддувом, поэтому будет более стабильно работать в широком диапазоне условий.

В нижней части подвески были внесены некоторые изменения в жесткость пружин и геометрию. Чтобы модифицировать машину для гонок на выносливость, Evo22 сокращает время пит-стопа за счет больших резервуаров для жидкостей и обновленной системы снятия колес. Acura также предложит несколько вариантов кондиционирования воздуха и очистки фар.

Как и в случае с NSX GT3, Evo22 не получит гибридных и полноприводных систем для дорожного автомобиля. Вместо этого он использует полуавтоматическую 6-ступенчатую последовательную трансмиссию XTRAC для передачи мощности на задние колеса.

Тем не менее, гоночный и дорожный автомобиль получат одинаковые характеристики блока цилиндров, головок, клапанного механизма, коленчатого вала, поршней и системы смазки с сухим картером.

Моторы и шасси выпускаются в производственном центре Acura Performance в Огайо, а окончательная сборка GT3 налажена в Милане (Италия). GT3 европейской сборки до сих пор поддерживаются в Италии, но подразделение Honda Performance в Южной Калифорнии будет поддерживать команды из Северной Америки.

NSX GT3 является действующим чемпионом производителей IMSA GTD и SRO GT, и с момента его появления в Северной Америке в 2017 году он добился 25 побед в классах IMSA и SRO. Acura заявляет, что NSX GT3 будет омологирован во всем мире до 2024 года.