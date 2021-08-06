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Длительные летние простои опасны для автомобиля

Мир24
46 минут назад

Владельцы машин летом часто оставляют свои автомобили на время отпуска. Они стоят без движения, греются и покрываются пылью. Это может негативно сказаться на состоянии авто. Какая поломка может произойти, если машина никуда не ездила и стояла на месте, рассказал aif.ru.

Длительные летние простои оказались опасны для автомобиля
Фото: МТРК «МИР» / Елизавета ШагаловаМТРК «МИР» / Елизавета Шагалова

Последствия от длительного простоя могут коснуться любых автомобилей, в том числе и совершенно новых. Отсутствие движения приводит к тому, что металлические части теряют смазку – она уходит в накопительные резервуары внизу двигателя или коробки передач. При резких скачках температуры летом происходит выпадение росы, в том числе внутри технических узлов. Все это может стать причиной окисления деталей авто.

При длительном простое теряют масло и гидрокомпенсаторы клапанов, а окислительные процессы могут затронуть клапаны и форсунки. От этого происходят перебои с зажиганием. Загрязнения, которые неизбежны при длительном простое, могут вывести их строя катушки зажигания, свечи, форсунки, и тогда тряски мотора не избежать.

Специалисты рекомендуют перед длительным простоем дать машине пробег в несколько сотен километров, чтобы мотор прочистился и легче пережил стоянку.

Ранее эксперты перечислили семь признаков «убитой» машины с пробегом, от покупки которой лучше воздержаться.

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