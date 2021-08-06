Новый тренд: подростки бьют стекла машин ради лайков в TikTok

У несовершеннолетних пользователей TikTok появился новый тренд. Ради популярности они бьют стекла машин.

Фото: Car.ru Car.ru

В интернете российские автолюбители пишут об очередной напасти, которая связана с машинами и молодежью. Подростки теперь принялись разбивать окна чужих транспортных средств, записывая это на видео ради TikTok. Пресса в Новосибирске заявляет, что отгонять детей бесполезно, потому как они все равно затем продолжают начатое.

кадр из видеосъемки очевидца

Прежде несовершеннолетние скручивали колпачки с колес, а сейчас они выпрыгивают на автомобили, разбивают стекло, записывая это на камеры гаджетов. Такое происшествие уже случилось в Подмосковье, о чем рассказали в соцсетях.