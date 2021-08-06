Новый тренд: подростки бьют стекла машин ради лайков в TikTok

У несовершеннолетних пользователей TikTok появился новый тренд. Ради популярности они бьют стекла машин.
В интернете российские автолюбители пишут об очередной напасти, которая связана с машинами и молодежью. Подростки теперь принялись разбивать окна чужих транспортных средств, записывая это на видео ради TikTok. Пресса в Новосибирске заявляет, что отгонять детей бесполезно, потому как они все равно затем продолжают начатое.
Прежде несовершеннолетние скручивали колпачки с колес, а сейчас они выпрыгивают на автомобили, разбивают стекло, записывая это на камеры гаджетов. Такое происшествие уже случилось в Подмосковье, о чем рассказали в соцсетях.
Если какого-либо хулигана, не достигшего 16-летия, поймают, его поставят на учет в ПДН, а весь ущерб возместят близкие злоумышленника. Водители, застраховавшие личный транспорт, получат компенсацию от страховой организации. Но сначала им придется подождать, потому как нередко срок ожидания достигает почти одного месяца.