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Новый тренд: подростки бьют стекла машин ради лайков в TikTok

Car.ru
1 час назад

У несовершеннолетних пользователей TikTok появился новый тренд. Ради популярности они бьют стекла машин.

Новый тренд: подростки бьют стекла машин ради лайков в TikTok
Фото: Car.ruCar.ru

В интернете российские автолюбители пишут об очередной напасти, которая связана с машинами и молодежью. Подростки теперь принялись разбивать окна чужих транспортных средств, записывая это на видео ради TikTok. Пресса в Новосибирске заявляет, что отгонять детей бесполезно, потому как они все равно затем продолжают начатое.

кадр из видеосъемки очевидца

Прежде несовершеннолетние скручивали колпачки с колес, а сейчас они выпрыгивают на автомобили, разбивают стекло, записывая это на камеры гаджетов. Такое происшествие уже случилось в Подмосковье, о чем рассказали в соцсетях.

Если какого-либо хулигана, не достигшего 16-летия, поймают, его поставят на учет в ПДН, а весь ущерб возместят близкие злоумышленника. Водители, застраховавшие личный транспорт, получат компенсацию от страховой организации. Но сначала им придется подождать, потому как нередко срок ожидания достигает почти одного месяца.

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