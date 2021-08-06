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ГАИ Москвы проверяет видео блогера Литвина с мужчиной, который заехал на машине в бар

ТАСС
34 минуты назад

Московская Госавтоинспекция проверяет видео блогера Михаила Литвина с мужчиной, заехавшим на автомобиле в бар.

"Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара", - сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Ранее в YouTube блогер Литвин опубликовал видео, на котором мужчина за деньги согласился въехать на своей машине в бар.

Видеоблогер Миша Литвин попал в аварию в столице

Михаил Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube в 2020 году. У него насчитывается около 7 млн подписчиков в YouTube и 13 млн - в Instagram.

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