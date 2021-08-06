Как из смартфона сделать бортовой компьютер для автомобиля

Опытные водители регулярно придумывают различные решения для своих машин, позволяющие существенно упростить владение и передвижение на транспортном средстве.

Так мало кто из новичков задумывается о том, что бортовой компьютер можно создать из обычного старого смартфона. Благодаря этому прибору водитель может узнать о состоянии работоспособности некоторых элементов, делать опрос датчиков и контролировать расход топлива.

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Разбор телефона. Прежде всего, нужно разобрать смартфон и снять аккумулятор. После выполненного действия стоит определить какой контакт относится к "+", а какой к "-". Сделать это крайне важно, так как в противном случае выполнить дальнейшие работы просто невозможно. Далее нужно срезать с аккумулятора плату контроллера и подключиться через нее. Если сделать этого водители не смогут, то придется имитировать еще два контакта. Причем сделать это нужно, имитируя сопротивление. Необходимые сопротивления для подключения к этим контактам были подобраны опытным путем ( замерено сопротивление между доп.контактами и землей).

Установка платы. Как только смартфон будет разобран, на место аккумулятора нужно установить плату DC-DC преобразователя, понижающего напряжение до 3.7В. К нему же подпаять необходимые резисторы. Чтобы избежать выключения телефона в момент краткосрочного прекращения подачи питания в батарейный отсек, дополнительно устанавливается ионизатор. Последним действием нужно вывести наружу уже готовый провод с USB разъемом, который подключается в USB-розетку в машине.

Размещение смартфона в салоне автомобиля. Место, где будет размещаться смартфон, выполняемый роль бортового компьютера, водители выбирают самостоятельно. Лучше всего разместить телефон в удобном месте на уровне глаз. Закрепив смартфон нужно использовать программное обеспечение для подключения к ЭБУ автомобиля через ELM327.

Преимуществ у такого бортового компьютера достаточно много. Прежде всего, нужно понимать, что использование такого элемента значительно упрощает процесс эксплуатации автомобиля, так как водитель получает всю нужную информацию. Кроме того, это экономия денежных средств. Так как стоимость бортового компьютера значительно дороже, чем стоимость такого переделанного элемента.

Основной сложностью в создании бортового компьютера из смартфона может быть лицевая кнопка включения и выключения, для ее реализации стоит использовать метод расклинивания, при нажатии на лицевой панели кнопка давит на внутренний клин и тот нажимает на кнопку смартфона. Это достаточно непросто, но водители без труда смогут привыкнуть к этой особенности, учитывая своеобразность бортового компьютера, который получается из смартфона.

Покраска созданного элемента может производиться по желанию водителя. Но опытные автомобилисты, которые сделали для себя такое устройство, обязательно советуют производить покраску. Все дело в том, что она позволит прибору не выделяться на приборной панели в автомобиле и не отвлекать лишний раз от дороги.

Car.ru

Наиболее актуальной тема покраски будет для новичков, так как опытные автомобилисты меньше всего обращают внимание на такие нюансы, а вот начинающие водители часто теряются на дороге, пытаясь сконцентрировать внимание на всем разом, что может приводить к возникновению аварийных ситуаций.

Заключение. Благодаря бортовому компьютеру водитель действительно упрощает себе процесс эксплуатации машины. Особенно ценной такая информация будет для новичков. Опытные водители могут узнать о каких-то поломках по неправильной работе мотора или других элементов, а вот начинающим водителям непросто.