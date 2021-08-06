Почему не нужно ездить по бездорожью на кроссовере, объяснил автоэксперт

Современный полноприводный кроссовер по внедорожным характеристикам ничем не уступает внедорожнику, уверяют маркетологи. Утверждается, что водитель полноправного вездехода управляет коробкой передач механически, а у "паркетника" за это отвечает электроника. Почему это не является веским доводом в пользу того, чтобы использовать кроссовер для путешествий по бездорожью, объяснил автоэксперт.

Фото: ©Shutterstock / Fotodom ©Shutterstock / Fotodom

Если верить рекламным буклетам, то электроника распределяет крутящий момент по колесам в зависимости от внешних условий. Специалисты обращают внимание, что здесь и кроется уловка – перекинуть куда-либо крутящий момент невозможно. Момент в принципе не получится приложить туда, где нет сопротивления.

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Если одно колесо автомобиля, например, повисло в воздухе или заехало на скользкую поверхность, оно будет вращаться, а другое, на этой же оси, опирающееся на поверхность с хорошим сцеплением, будет стоять. Это происходит из-за дифференциала, задача которого состоит как раз в выравнивании крутящего момента. Для того, чтобы выбраться, водителю необходимо заблокировать дифференциал – неважно, межколесный он или межосевой.

Этот процесс происходит на внедорожниках механически. На "паркетниках" такой возможности, как правило, не предусмотрено. Вместо нее – более дешевая и простая электронная "блокировка", которая не блокирует дифференциал, как в случае с внедорожником, но "обманывает" его, пишет портал "За рулем". В тандеме с ABS автомобиля происходит подтормаживание крутящегося колеса, в результате создается искусственное сопротивление, момент растет, и дифференциал выравнивает моменты между колесами (или осями).

Если сравнивать кроссовер с такой системой полного привода, то он, конечно, находится в более выигрышном положении, по сравнению с переднеприводными аналогами, но все же уступает полноценному внедорожнику. При этом стоимость "паркетника" может быть такая же, а иногда и больше, чем у вездехода. Еще один минус – при регулярных путешествиях по бездорожью, где постоянно буксует то одно колесо, то другое, значительно интенсивнее изнашиваются диски и тормозные колодки.