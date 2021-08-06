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Почему не нужно ездить по бездорожью на кроссовере, объяснил автоэксперт

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58 минут назад

Современный полноприводный кроссовер по внедорожным характеристикам ничем не уступает внедорожнику, уверяют маркетологи. Утверждается, что водитель полноправного вездехода управляет коробкой передач механически, а у "паркетника" за это отвечает электроника. Почему это не является веским доводом в пользу того, чтобы использовать кроссовер для путешествий по бездорожью, объяснил автоэксперт.

Почему не нужно ездить по бездорожью на кроссовере, объяснил автоэксперт
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Если верить рекламным буклетам, то электроника распределяет крутящий момент по колесам в зависимости от внешних условий. Специалисты обращают внимание, что здесь и кроется уловка – перекинуть куда-либо крутящий момент невозможно. Момент в принципе не получится приложить туда, где нет сопротивления.

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Если одно колесо автомобиля, например, повисло в воздухе или заехало на скользкую поверхность, оно будет вращаться, а другое, на этой же оси, опирающееся на поверхность с хорошим сцеплением, будет стоять. Это происходит из-за дифференциала, задача которого состоит как раз в выравнивании крутящего момента. Для того, чтобы выбраться, водителю необходимо заблокировать дифференциал – неважно, межколесный он или межосевой.

Этот процесс происходит на внедорожниках механически. На "паркетниках" такой возможности, как правило, не предусмотрено. Вместо нее – более дешевая и простая электронная "блокировка", которая не блокирует дифференциал, как в случае с внедорожником, но "обманывает" его, пишет портал "За рулем". В тандеме с ABS автомобиля происходит подтормаживание крутящегося колеса, в результате создается искусственное сопротивление, момент растет, и дифференциал выравнивает моменты между колесами (или осями).

Если сравнивать кроссовер с такой системой полного привода, то он, конечно, находится в более выигрышном положении, по сравнению с переднеприводными аналогами, но все же уступает полноценному внедорожнику. При этом стоимость "паркетника" может быть такая же, а иногда и больше, чем у вездехода. Еще один минус – при регулярных путешествиях по бездорожью, где постоянно буксует то одно колесо, то другое, значительно интенсивнее изнашиваются диски и тормозные колодки.

По этим причинам специалисты не рекомендуют приобретать кроссоверы, если в ваши планы входят регулярные поездки по тяжелому бездорожью. Электронная "блокировка" не является полноценной заменой трансмиссии внедорожников, это лишь недорогая и менее выносливая замена.

Бортжурнал,За рулем,
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