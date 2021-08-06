Что больше вредит экологии: дизель или электромобиль?

Противостояние автомобилей традиционной конструкции и электромобилей наиболее остро происходит в сегменте коммерческой техники.К примеру, бренд Traton, который входит в состав концерна Volkswagen, активно инвестирует в электрический транспорт. А шведская компания Scania на этом фоне предпринимает попытки обосновать отказ от создания современных дизельных моторов.
Суть исследований. Анализ воздействия на окружающую среду проводился «по полному циклу». Такой подход предполагает исследования воздействия на окружающую среду при производстве электромобиля и автомобиля с дизельным двигателем. При этом учитывают все этапы производства транспортного средства — от получения исходных материалов до эксплуатации и последующей утилизации машины.
Что на выходе... При производстве грузового электромобиля выход парниковых газов оказался больше, чем для аналогичного «дизеля». Этот показатель составил соответственно 53,6 тонн против 27,5 тонн (СО2 в эквиваленте). Это объясняется бОльшими энергетическими затратами на производство «электрички», в частности, при выпуске емкого аккумулятора.
Исследования Scania показывают, что эквивалент выброса СО2 сегодня составляет 74 кг для 1кВт×ч емкости энергетической ячейки аккумулятора. Но этот показатель постепенно будет снижаться при дальнейшем совершенствовании конструкции батареи.
Таким образом, производство электромобилей имеет потенциал, но в отдаленной перспективе. Пока развертывание крупномасштабного производства несет в себе рост выделяемого количества углекислого газа. На период до 2030 года удельный вес СО2, выделенного от производства электромобилей, будет выше по сравнению с машинами с ДВС. Но в последующем, при насыщении рынка, эксплуатация такого транспорта повлечет снижение выбросов углекислого газа.
Сокращение по этим позициям может составить от 83 до 97%. В целом обеспечить более низкое негативное воздействие на окружающую среду электромобилю удастся в течение первых двух лет эксплуатации.