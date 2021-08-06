Что больше вредит экологии: дизель или электромобиль?

Противостояние автомобилей традиционной конструкции и электромобилей наиболее остро происходит в сегменте коммерческой техники.К примеру, бренд Traton, который входит в состав концерна Volkswagen, активно инвестирует в электрический транспорт. А шведская компания Scania на этом фоне предпринимает попытки обосновать отказ от создания современных дизельных моторов.

Суть исследований. Анализ воздействия на окружающую среду проводился «по полному циклу». Такой подход предполагает исследования воздействия на окружающую среду при производстве электромобиля и автомобиля с дизельным двигателем. При этом учитывают все этапы производства транспортного средства — от получения исходных материалов до эксплуатации и последующей утилизации машины.

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Для электромобиля. Емкость аккумулятора 300 кВт×ч (грузовой электромобиль). Суммарный пробег на уровне 500 тыс. км при средней загрузке 6,1 тонна.

Для дизельного грузовика. Мощность мотора подбирали сопоставимым по мощности. А пробег и загрузка были определены на равном уровне. В качестве отправной точки исследований было определено:

Что на выходе... При производстве грузового электромобиля выход парниковых газов оказался больше, чем для аналогичного «дизеля». Этот показатель составил соответственно 53,6 тонн против 27,5 тонн (СО2 в эквиваленте). Это объясняется бОльшими энергетическими затратами на производство «электрички», в частности, при выпуске емкого аккумулятора.

Исследования Scania показывают, что эквивалент выброса СО2 сегодня составляет 74 кг для 1кВт×ч емкости энергетической ячейки аккумулятора. Но этот показатель постепенно будет снижаться при дальнейшем совершенствовании конструкции батареи.

Снижение для стран Евросоюза на 38% по состоянию на 2016 год;

Перспективное сокращение на 63% на период до 2030 года. Сокращение выброса парниковых газов при использовании электрической энергии на транспорте оценено так:

Таким образом, производство электромобилей имеет потенциал, но в отдаленной перспективе. Пока развертывание крупномасштабного производства несет в себе рост выделяемого количества углекислого газа. На период до 2030 года удельный вес СО2, выделенного от производства электромобилей, будет выше по сравнению с машинами с ДВС. Но в последующем, при насыщении рынка, эксплуатация такого транспорта повлечет снижение выбросов углекислого газа.

твердых частиц;

озона. Еще одним аспектом большей экологичности электромобилей является снижение выброса других компонентов, свойственных для машин с дизельными ДВС: