BMW X1 2022 показали на первом рендере

Компания BMW продолжает работать над обновленным X1. Самую компактную модель в линейке SUV инженеры планируют представить уже в следующем году.
В Сети уже появились шпионские фотографии X1 2022, которые послужили в качестве основы для рендера от независимого дизайнера «Magnus.Concepts».
На изображении автомобиль оснастили радиаторной решеткой, обрамленной стреловидными фарами с заметными ДХО. Благодаря изменениям последние будут перекликаться с теми, которые получили модернизированные автомобили 3-Series.
Как будет выглядеть передняя часть обновленного BMW X1, неизвестно, но, судя по шпионским снимкам, в задней части реформенного кроссовера появится более обтекаемый бампер и выраженный спойлер.
В салоне можно ожидать появления нового экрана изогнутой формы, объединенного с дисплеем цифровой комбинации приборов и операционной системы BMW 8.
Представители немецкого бренда подтвердили, что у нового X1 будет электрический вариант, который должен получить индекс iX1. Кроме него кроссовер предложат с бензиновыми «четверками» и в версии с подключаемым гибридом. Производство новинки наладят на заводе в Регенсбурге в начале 2022 года.