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BMW X1 2022 показали на первом рендере

Car.ruиещё 1
1 час назад

Компания BMW продолжает работать над обновленным X1. Самую компактную модель в линейке SUV инженеры планируют представить уже в следующем году.

BMW X1 2022 показали на первом рендере
Фото: Car.ruCar.ru

В Сети уже появились шпионские фотографии X1 2022, которые послужили в качестве основы для рендера от независимого дизайнера «Magnus.Concepts».

На изображении автомобиль оснастили радиаторной решеткой, обрамленной стреловидными фарами с заметными ДХО. Благодаря изменениям последние будут перекликаться с теми, которые получили модернизированные автомобили 3-Series.

Как будет выглядеть передняя часть обновленного BMW X1, неизвестно, но, судя по шпионским снимкам, в задней части реформенного кроссовера появится более обтекаемый бампер и выраженный спойлер.

В салоне можно ожидать появления нового экрана изогнутой формы, объединенного с дисплеем цифровой комбинации приборов и операционной системы BMW 8.

Представители немецкого бренда подтвердили, что у нового X1 будет электрический вариант, который должен получить индекс iX1. Кроме него кроссовер предложат с бензиновыми «четверками» и в версии с подключаемым гибридом. Производство новинки наладят на заводе в Регенсбурге в начале 2022 года.

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