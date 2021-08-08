BMW X1 2022 показали на первом рендере

Компания BMW продолжает работать над обновленным X1. Самую компактную модель в линейке SUV инженеры планируют представить уже в следующем году.

В Сети уже появились шпионские фотографии X1 2022, которые послужили в качестве основы для рендера от независимого дизайнера «Magnus.Concepts».

На изображении автомобиль оснастили радиаторной решеткой, обрамленной стреловидными фарами с заметными ДХО. Благодаря изменениям последние будут перекликаться с теми, которые получили модернизированные автомобили 3-Series.

Как будет выглядеть передняя часть обновленного BMW X1, неизвестно, но, судя по шпионским снимкам, в задней части реформенного кроссовера появится более обтекаемый бампер и выраженный спойлер.

В салоне можно ожидать появления нового экрана изогнутой формы, объединенного с дисплеем цифровой комбинации приборов и операционной системы BMW 8.