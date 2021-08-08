ТОП-5 любимых у россиян европейских автомобилей

В июле 2021 года российские автомобилисты отдавали предпочтение, как и ранее, корейским и китайским моделям авто. Эксперты назвали машины из Европы, которые также оказались популярны в России.

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Небольшой лифтбек Skoda Rapid россияне ценят за соотношение цены, качества и наличия доступных опций. В июле дилеры передали покупателям 4 311 новых авто, что на 18% меньше, чем годом ранее. За самый доступный Rapid просят 964 000 рублей.

Хэтчбек Volkswagen Polo тоже продолжает пользоваться популярностью на российском авторынке. Последние 10 лет его производят на заводе в Калуге. В июле он стал бестселлером компании Volkswagen в РФ с результатом 4 229 проданных экземпляров – до первой позиции не хватило совсем немного.

Volkswagen Polo построили на одной платформе со Skoda Rapid, но оценивают его немного дороже – минимум в 986 900 рублей. Трансмиссия и силовая установка здесь будут, как у базового Rapid.

Renault Duster успел стать бестселлером марки. В июле внедорожник замкнул ТОП-10 бестселлеров российского авторынка и стал третьим среди машин с европейской пропиской.

Duster показал продажи в 3 408 экземпляра, что соответствует росту спроса на 17% относительно прошлогоднего показателя.

Седан Renault Logan остается самой бюджетной иномаркой в России. Это может объяснить и высокие продажи – в июле было реализовано 2 972 новых авто, что на 3,6% лучше, чем в июле прошлого года.

Базовый Logan обойдется в 718 000 рублей за версию Access, но модификацию выбирают нечасто из-за отсутствия АКПП и малого количества дополнительного оборудования. А вот выбрав версию Life и дополнив ее пакетами опций, можно получить довольно неплохой автомобиль с ценой до 1 млн рублей.