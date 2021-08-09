BMW iX показал удивительную аудиосистему с 30 динамиками

В новом автомобиле BMW iX ожидается появление новейшей уникальной аудиосистемы Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Особенностью оборудования стало наличие 30 динамиков.

Фото: BMW BMW

Как ожидается, на старте BMW iХ 2022 года поступит в продажу только с двухмоторной силовой установкой в версии xDrive50, которая производит 516 лошадиных сил и имеет запас хода на 480 км.

Хотя аккумулятор iX и технология электродвигателя находятся в центре внимания, роскошный внедорожник получит и новые опции.

В стандартной модификации iX будет предлагаться с аудиосистемой Harmon Kardon с 18 динамиками и мощностью 560 Вт. В более топовых предусмотрена и опциональная звуковая система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с 30 динамиками и мощностью 1615 Вт.

Инженеры BMW уже опубликовали видео, демонстрирующее передовую звуковую систему. Главной особенностью стало не только количество динамиков, но и их расположение. Пассажиры заметят значки Nautilus Diamond Dome на дверных панелях, но под ними BMW спрятал динамики Shy Tech.

Оба передних подголовника оснащены динамиками Ultra Linear Nearfield, издающими звук сразу за водителем и передним пассажиром. Под подушкой сиденья спрятаны дополнительные динамики, которые вибрируют вместе с музыкой, обеспечивая массаж в рамках 4D Audio Tacticle Bass Experience.