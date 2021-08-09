Названы худшие автомобили всех времён

Англичане выделили пять наихудших автомобилей за всю историю данной отрасли. В список попали даже те модели, которые в свое время пользовались высоким спросом.

Фото: Opel. Vauxhall Frontera Opel. Vauxhall Frontera

Любой автомобиль, представленный на рынке, отличается от своих прямых конкурентов. Дело может быть в дизайне, оформлении интерьера или надёжности технической составляющей. Именно из этих показателей формируется рейтинг лучших и худших транспортных средств за определённый период. Как правило, изучением такой информации занимаются аналитики. Они сравнивают технические возможности или привлекательность автомобилей, а затем представляют сформированные отчёты в виде рейтингов. Но зачастую подобную градацию формируют потребители – обычные автомобилисты, которые в повседневной жизни используют эти транспортные средства. Недавно жители Англии составили рейтинг самых неудачных автомобилей по разным критериям.

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Opel. Vauxhall Frontera. Данная модель стала одним из самых первых внедорожников ещё задолго до того, как на рынке образовался бум автомобилей данного сегмента. Главный недостаток заключается в том, что данная модель вышла на рынок гораздо раньше, чем её успели довести до идеального состояния. В результате, поведение на дороге было ужасным. Автомобилисты чувствовали себя неуютно за рулём, а под капотом стояли ненадёжные и неэкономичные силовые агрегаты. Поэтому модель занимает пятое место в рейтинге самых плохих по мнению англичан.

FSO Polonez. В 1978 году модель Fiat 125р устарела даже в странах восточного блока. Поэтому компания FSO представила на рынке новый автомобиль Polonez. Транспорт разрабатывал польский автопроизводитель, но не совсем собственными силами, автомобиль был основан на шасси Fiat 125 Р. Главное отличие заключалось в том, что машина имела новый кузов хэтчбека.

FSO Polonez

В конструкции сохранили задний привод. Двигатель объемом 1,3 литра и 1,5 литра претерпел малейшие изменения, так как компания не имела денежных средств на новый двухлитровый мотор. Производительность данного автомобиля была очень слабой. Остается только поражаться тому, что производство приостановили только в 2002 году.

Reliant Robin. Этот трёхколёсный автомобиль занимает третью строчку в списке самых худших в Англии.

Reliant Robin.

На самом деле транспорт не так склонен к опрокидыванию, как можно подумать. Но концепция трёхколёсного велосипеда с одним колесом в передней части действительно является не самой удачной. Передвигаться на транспорте можно с мотоциклетной лицензией. В 1970 годах он появился на рынке в самый разгар топливного кризиса. Главными преимуществами в тот момент отмечали дешёвую эксплуатацию и низкий расход топлива – 4 л на 100 км. Именно поэтому модель приобрела популярность у водителей. Сейчас она уже не так актуальна, поэтому жёстко оценивается критиками.

Alfa Romeo Arna. Модель появилась на рынке в конце 1970 годов. На тот момент компания являлась государственной и не имела финансовых средств на разработку новой версии, поэтому она решила объединить усилия с маркой Nissan, чтобы выпустить компактный хэтчбек. В то время японские автомобили не очень хорошо продавались на рынке Европы, так как за них брали налоги. Некоторые сомневались в качестве такой продукции.

Компания Nissan со своей стороны рассматривала такое партнёрство в качестве чёрного хода на рынок Европы. Однако, созданное транспортное средство имело кучу недостатков – скучная форма, плохая ходовая часть и стареющий двигатель под капотом.

SsangYong Rodius. Автомобиль был принят с холодом с самого начала. Главная причина заключается во внешнем виде. Данную модель представляли в попытке улучшить положение бренда на рынке, чьи внедорожные предложения быстро устаревали. Под капотом стоял дизельный двигатель, объемом 2,7 литра. Он был слишком слабым на столь тяжелом автомобиле, поэтому отличался повышенным расходом топлива и медленной работой.