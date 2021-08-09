Почему никогда не надо брать в руки копию протокола от работника ГИБДД?

Автомобилисты нередко рассказывают, как и за что им выписывают штрафы сотрудники ГИБДД. Один из водителей объяснил, отчего не надо никогда брать в руки копию протокола от полицейского.

Интересную историю рассказал пользователь «Яндекс.Дзена» под ником «Владимир Селезнев». Однажды он выехал за город на своей машине, но был остановлен нарядом ДПС. Правоохранитель заявил, что несколько дней назад злоумышленники угнали автомобиль, подобный тому, что у блогера, поэтому машину необходимо проверить по базе.

Через некоторое время сотрудник ГИБДД заявил, что с самим транспортным средством все в порядке, но в пути водитель проехал через сплошную, поэтому его могут за это лишить прав. Инспектор в результате составил протокол, отдал копию автолюбителю, которому спустя пару дней нужно было посетить заседание в суде, где ему назначили штраф в 5000 рублей.