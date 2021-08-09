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Почему никогда не надо брать в руки копию протокола от работника ГИБДД?

Car.ru
2 часа назад

Автомобилисты нередко рассказывают, как и за что им выписывают штрафы сотрудники ГИБДД. Один из водителей объяснил, отчего не надо никогда брать в руки копию протокола от полицейского.

Почему никогда не надо брать в руки копию протокола от работника ГИБДД?
Фото: Car.ruCar.ru

Интересную историю рассказал пользователь «Яндекс.Дзена» под ником «Владимир Селезнев». Однажды он выехал за город на своей машине, но был остановлен нарядом ДПС. Правоохранитель заявил, что несколько дней назад злоумышленники угнали автомобиль, подобный тому, что у блогера, поэтому машину необходимо проверить по базе.

Через некоторое время сотрудник ГИБДД заявил, что с самим транспортным средством все в порядке, но в пути водитель проехал через сплошную, поэтому его могут за это лишить прав. Инспектор в результате составил протокол, отдал копию автолюбителю, которому спустя пару дней нужно было посетить заседание в суде, где ему назначили штраф в 5000 рублей.

Позже мужчина узнал, что если бы он попросил отправить ему домой копию протокола, а не взял в руки на месте, то выиграл бы несколько дней. В действительности водителя требовалось наказать по статье 12.15.3, где денежная санкция составляет 1500 рублей.

Бортжурнал,Владимир Селезнев,ГИБДД,
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