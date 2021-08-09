Chery показала на видео две премиальные модели для России

Российский офис Chery объявил о расширении линейки премиальных моделей под маркой CheryExeed: в России уже продается TXL, а до конца 2021 года к нему присоединятся VX и LX. Первый выступает в классе полноразмерных внедорожников и сравним по габаритам с Toyota Land Cruiser 200, а второй относится к сегменту компактных кроссоверов, в которому ему предстоит конкурировать, например, с Volkswagen Tiguan. К запуску новинок компания поделилась тизерным видео.
Обе модели уже завезли в Россию, так что их появление в дилерских центрах — вопрос времени. О CheryExeed VX известно, что в Китае он продается с 1,6-литровой 197-сильной «турбочетверкой», безальтернативным передним приводом и семиступенчатым «роботом», а также с 2,0-литровым турбодвигателем, который выдает 220 либо 254 лошадиные силы. Модификации и цены для российского рынка объявят ближе к запуску, запланированному на осень этого года.
Ранее в России сфотографировали салон VX: его особенность — это панель, состоящая из двух 12,3-дюймовых дисплеев, а также миниатюрный нефиксируемый рычаг управления трансмиссией и еще одна сенсорная панель на центральном тоннеле. Известно, что внедорожник предложат в трехрядном исполнении.
Что же касается CheryExeed TXL, то он вышел на российский рынок осенью 2020 года и комплектуется 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил. Цены начинаются от 2 349 900 рублей. За семь месяцев 2021 года в России было продано 1620 экземпляров TXL, причем лучшим месяцем для модели стал июль: дилерам удалось продать 400 таких кроссоверов.