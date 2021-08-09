Chery показала на видео две премиальные модели для России

Российский офис Chery объявил о расширении линейки премиальных моделей под маркой CheryExeed: в России уже продается TXL, а до конца 2021 года к нему присоединятся VX и LX. Первый выступает в классе полноразмерных внедорожников и сравним по габаритам с Toyota Land Cruiser 200, а второй относится к сегменту компактных кроссоверов, в которому ему предстоит конкурировать, например, с Volkswagen Tiguan. К запуску новинок компания поделилась тизерным видео.

Обе модели уже завезли в Россию, так что их появление в дилерских центрах — вопрос времени. О CheryExeed VX известно, что в Китае он продается с 1,6-литровой 197-сильной «турбочетверкой», безальтернативным передним приводом и семиступенчатым «роботом», а также с 2,0-литровым турбодвигателем, который выдает 220 либо 254 лошадиные силы. Модификации и цены для российского рынка объявят ближе к запуску, запланированному на осень этого года.

Ранее в России сфотографировали салон VX: его особенность — это панель, состоящая из двух 12,3-дюймовых дисплеев, а также миниатюрный нефиксируемый рычаг управления трансмиссией и еще одна сенсорная панель на центральном тоннеле. Известно, что внедорожник предложат в трехрядном исполнении.

CheryExeed LX длиной чуть более 4,5 метров пополнит сегмент компактных кроссоверов. На китайском рынке модель представлена с парой турбомоторов на выбор: 1.5 и 1.6, которые развивают 156 и 197 лошадиных сил соответственно. Первый сочетается с вариатором, а второй – с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.