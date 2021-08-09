Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России снова выросли цены на автомобили с пробегом

АвтоКод
2 часа назад

В июле 2021 года средняя цена авто на российской вторичке достигла 761 тыс. рублей. Это на 1,8% больше, чем в июне. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В России снова выросли цены на автомобили с пробегом
Фото: АвтоКодАвтоКод

В июне средняя стоимость машины с пробегом была на уровне 747,7 тыс. рублей. Получается, что за месяц «бэушки» в среднем поднялись в цене на 13 тыс. рублей.

Июльские цены в сравнении с теми, что были в начале текущего года, повысились на 10,6%. В денежном эквиваленте это составляет 73 тыс. рублей.

Если сравнивать данные за июль этого года со средней ценой подержанных авто в июле 2020 года, то получается, что годовой прирост в стоимости равен 26,2% или 158 тыс. рублей.

Бортжурнал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители