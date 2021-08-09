В России снова выросли цены на автомобили с пробегом

В июле 2021 года средняя цена авто на российской вторичке достигла 761 тыс. рублей. Это на 1,8% больше, чем в июне. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В июне средняя стоимость машины с пробегом была на уровне 747,7 тыс. рублей. Получается, что за месяц «бэушки» в среднем поднялись в цене на 13 тыс. рублей.

Июльские цены в сравнении с теми, что были в начале текущего года, повысились на 10,6%. В денежном эквиваленте это составляет 73 тыс. рублей.