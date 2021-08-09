Выносливость больше: Как продлить срок службы шин для авто

Новая резина в наше время стоит довольно дорого, поэтому многие владельцы интересуются, каким образом можно продлить срок службы покрышек.

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Сделать это несложно: достаточно поддерживать шины в нормальном состоянии, своевременно устраняя проколы и используя правильный стиль вождения.

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Причины быстрого износа автомобильной резины. Если возник такой вопрос, значит на автомобиле присутствует преждевременный износ резины. Причиной этого могут стать неполадки в подвеске, неправильный сход-развал колес или же может быть связано со стилем вождения автовладельца и его отношением к шинам.

Например, при парковке или заезде в поворот, нередко происходит удар колеса о бордюр, что может быть чревато повреждением жесткой резино-металлической оболочки сетки покрышки. Впоследствии это может трансформироваться в «грыжу» (неровность на колесе), но не всегда в этом вина водителя.

Чаще всего причиной повреждения становится наличие инородных тел, которые могут сделать отверстие в протекторе или боковой части шины. Несвоевременная остановка машины может также стать причиной повреждения металлического каркаса. В этой ситуации придется покупать новую резину.

Способы увеличения срока службы резины. При помощи нескольких простых советов и рекомендаций, каждый водитель сможет продлить срок службы резины на собственном автомобиле.

Регулярная проверка давления.

Выполнять такую проверку стоит с периодичностью раз в две недели, а также перед отправкой в дальнюю дорогу. Кроме того, это стоит делать на АЗС, заезжая на дозаправку. Проверку стоит выполнять при изменении веса автомобиля, что даст возможность не только предотвратить повреждение резины, но и снизить потребление топлива;

Проверка геометрии подвески.

Для этого с периодичностью раз в месяц стоит выполнять диагностику ходовой части и рулевого управления. Кроме того, ежегодно проводится процедура развала-схождения.

Правильное хранение резины. При снятии с машины зимней или летней резины, ее нужно хранить так, как рекомендует производитель.

Соблюдение скоростного режима. Не стоит без необходимости набирать скорость на автомобиле, чтобы потом не нажимать на педаль тормоза при включении запрещающего сигнала светофора.

Не стоит использовать дрифт. Любителям такого стиля вождения стоит иметь в виду, что он дорого обходится для автомобильной резины, которая изнашивается намного быстрее. Еще быстрее износ будет происходить при дрифте по снежной или обледенелой дороге.

Даже если пробег минимален, то не стоит рассчитывать, что резина прослужит вечно. Причина в том, что кроме пробега, шины имеют естественный срок годности, они постепенно теряют свои свойства по причине влияния ультрафиолетового излучения. Все это делает их очень хрупкими.