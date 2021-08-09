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Блогеры представили «Ладу» с «режимом краба»

Car.ru
1 час назад

Блогеры с YouTube-канала «Гараж 54» показали необычную «Ладу» девятой модели. Автомобиль модернизировали таким образом, чтобы он мог передвигаться в «режиме краба».

Блогеры представили «Ладу» с «режимом краба»
Фото: Car.ruCar.ru

Мастера тюнинга полностью демонтировали штатную заднюю балку, а на её место поставили стойки McPherson и рычаги, которые связали тягами со второй рулевой рейкой.

В салон авто установили ещё один руль, которым может управлять передний пассажир. Испытания показали, что необычная система подруливания себя вполне оправдывает, однако для управления автомобилем требуется уже не один, а два водителя.

Для разворота и парковки авто теперь требуется намного меньше места, чем для стандартной версии. Модернизированная «Лада» может проезжать змейку с расстоянием между конусами в 4,2 метра.

Ни одному заводскому автомобилю это, конечно же, не под силу. Ну и самое главное - теперь можно исполнить и самый эффектный трюк — двигаться в «режиме краба».

Бортжурнал,Lada,
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