Блогеры представили «Ладу» с «режимом краба»

Блогеры с YouTube-канала «Гараж 54» показали необычную «Ладу» девятой модели. Автомобиль модернизировали таким образом, чтобы он мог передвигаться в «режиме краба».

Фото: Car.ru Car.ru

Мастера тюнинга полностью демонтировали штатную заднюю балку, а на её место поставили стойки McPherson и рычаги, которые связали тягами со второй рулевой рейкой.

В салон авто установили ещё один руль, которым может управлять передний пассажир. Испытания показали, что необычная система подруливания себя вполне оправдывает, однако для управления автомобилем требуется уже не один, а два водителя.

Для разворота и парковки авто теперь требуется намного меньше места, чем для стандартной версии. Модернизированная «Лада» может проезжать змейку с расстоянием между конусами в 4,2 метра.