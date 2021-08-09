Водитель сам решает: От чего зависит расход топлива

Желание сэкономить на потреблении топлива является одним из бессмертных, ведь даже тогда, когда стоимость литра бензина составляла 10 копеек, люди все равно шли на различные ухищрения, дающие возможности снизить его потребление.Сейчас цена на него намного выше, поэтому тема по-прежнему остается интересной. Каким же образом можно реализовать подобную идею?

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Бензин. Согласно заявлению рекламных роликов, при переходе на топливо с повышенной очищающей способностью, владелец автомобиля может сэкономить до 10% топлива. Это соответствует действительности частично, только при заправке 98-м бензином, и в сравнении с мотором, все время работавшем на 95-м, без каких-то моющих способностей. В этом случае эффект будет именно таким. Но с вымыванием грязи эффект будет сходить на нет, и в конце отличий практически не будет.

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Другими словами, если два новых мотора заправить моющим и обычным бензином, то разницу можно будет определить только на стенде. При разговоре о реальной экономии между 92-м и 95-м бензином, не стоит рассчитывать на реальную экономию. Кроме того, в странах Европы от первого уже отказались.

Моторное масло. Здесь много сэкономить не получится. Практически все современные версии масла можно рассматривать как энергосберегающие, поэтому выигрыш они могут давать только в сравнении с древним 15W-40. Но в этой ситуации цифры могут быть неплохими – процентов 5-6, а в отдельных режимах, к примеру, холостого хода – до 10%. Правда, в последнее время водителей настойчиво стараются приучить к маслам 0W20, как к экономичным. Зимой, возможно, и да, но летом могут возникать неприятности.

Свечи зажигания и высоковольтные провода. Свечи – здесь все понятно – они дают толчок фронту пламени, скорость распространения которого влияет на экономичность, мощность, экологию. Особенно заметным это становится тогда, когда воспламенение затруднено — при низком напряжении в первичной цепи зажигания, на минимальных оборотах холостого хода и режимах малых нагрузок, когда в камере остается много остаточных газов. Согласно проведенным испытаниям, удачный подбор пары провод-свеча может обеспечить улучшение экономичности мотора на 2-3%.

Многое также зависит от материала, из которого они сделаны, а также зазора между свечой и электродом. Увеличение мощности заряда улучшает очистку электродов и изолятора, значит, свечи будут работать лучше.

Фильтры. Потребление топлива может изменяться в зависимости от качества и степени загрязнения топливного и воздушного фильтров, но эти изменения не настолько значительны. Намного большее влияние оказывает тип фильтра, а не его состояния. А в зависимости от производителя воздушных фильтров, сопротивление может возрастать в 2-3 раза.