УАЗ повысил цены во второй раз за две недели

Автопроизводитель УАЗ пересмотрел ценовую политику в отношении модельной линейки. Это уже не первое подорожание в этом году.

На автомобильном рынке в этом году отмечается сильное повышение средневзвешенной стоимости моделей. Уже многие компании, которые представляют свою продукцию в России, поменяли ценовую политику с начала года. У некоторых подорожание отмечалось несколько раз.

Ульяновский автомобильный завод уже во второй раз за две недели меняет стоимость моделей в линейке. В этот раз весь модельный ряд подорожал на 10 000 рублей.

Подорожание не затронуло только две модели - внедорожник Hunter и грузовой Profi с одинарной кабиной. Эксперты отмечают, что последний раз производитель менял цены ровно две недели назад. Тогда подорожание составило 35 000 рублей. В июне ценники тоже корректировались в пределах 15 000 - 35 000 рублей.