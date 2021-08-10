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УАЗ во второй раз за две недели повысил стоимость моделей

Car.ru
2 часа назад

Автопроизводитель УАЗ пересмотрел ценовую политику в отношении модельной линейки. Это уже не первое подорожание в этом году.

УАЗ повысил цены во второй раз за две недели
Фото: Car.ruCar.ru

На автомобильном рынке в этом году отмечается сильное повышение средневзвешенной стоимости моделей. Уже многие компании, которые представляют свою продукцию в России, поменяли ценовую политику с начала года. У некоторых подорожание отмечалось несколько раз.

Ульяновский автомобильный завод уже во второй раз за две недели меняет стоимость моделей в линейке. В этот раз весь модельный ряд подорожал на 10 000 рублей.

Подорожание не затронуло только две модели - внедорожник Hunter и грузовой Profi с одинарной кабиной. Эксперты отмечают, что последний раз производитель менял цены ровно две недели назад. Тогда подорожание составило 35 000 рублей. В июне ценники тоже корректировались в пределах 15 000 - 35 000 рублей.

Данное явление может быть вызвано сбоями с поставками необходимых комплектующих. Подобная ситуация может наблюдаться до конца 2021 года.

Бортжурнал,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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