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Почему сгорают кроссоверы китайской компании Haval?

Car.ru
2 часа назад

Российские автолюбители, владеющие машинами Haval, рассказали о разных технических сложностях, с которыми они столкнулись во время эксплуатации. В частности, некоторые модели начинали гореть прямо на улице.

Почему сгорают кроссоверы Haval?
Фото: HavalHaval

По словам одного из пользователей, ранее сгорел Haval F7x, стоявший на автозапуске, и это не было единичным случаем в городе, где живет автор комментария. Производитель, в свою очередь, заявил о проведении отзыва модификаций F7x в количестве 16 075 штук, проданных в 2019-2021 годах. В машинах марка заменит топливные трубки между фильтром и насосом давления во избежание подобных ситуаций.

Другой пользователь рассказал, что его жена затормозила на скорости 70 км/ч после того, как наехала на некий предмет. Автомобиль перевелся в паркинг-режим, мотор при этом продолжал работать.

В Haval заявили, что F7 укомплектован семиступенчатым 7DCT с масляным охлаждением и двойным сцеплением. Эта коробка управляется при помощи электроджойстика или подрулевых лепестков.

Трансмиссия получила защиту на программном уровне. Если машина находится в движении, то КП можно перевести в P-положение, но если скорость составляет не больше 3 км/ч. В компании добавили, что любую подобную ситуацию надо рассматривать индивидуально, посетив дилерский пункт.

Следующий автовладелец пожаловался на загорание значка перегрева после того, как простоял в пробке около 30 минут. Дилер порекомендовал не переключать коробку передач в режим N, так как тогда система не охлаждается в полной мере.

А еще выполнить диагностику механизма, используя специальное оборудование для считывания кодов неисправностей. Это позволит узнать, из-за чего именно загорается значок.

Бортжурнал,
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